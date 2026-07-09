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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

أخبار العالم

عشرة صواريخ باليستية.. إيران تدك قاعدة عسكرية أمريكية في الأردن

صواريخ باليستية
صواريخ باليستية
القسم الخارجي
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أعلن الحرس الثوري الإيراني، يوم الخميس، إطلاق عشرة صواريخ باليستية على قاعدة أمريكية في الأردن.

وأوضح الحرس الثوري أن الهدف كان قاعدة الأزرق العسكرية شمال الأردن، والمعروفة أيضاً باسم قاعدة موفق السلطي الجوية. 

وقد عزز الجيش الأمريكي وجوده العسكري فيها بشكل كبير خلال الصراع مع إيران.

وقال الحرس الثوري: "إذا كرر الجيش الأمريكي عدوانه، فلن تسلم القواعد الأمريكية الأخرى في المنطقة من قصف مكثف".

وفي سياق متصل، أعلنت البحرية التابعة للحرس الثوري الإيراني أن الهجمات الأمريكية على إيران وتدخلها في تحويل مسار الملاحة عبر مضيق هرمز يعرقلان إعادة فتح هذا الممر المائي الاستراتيجي تدريجياً، ويعرضان مصالح الدول المستفيدة منه للخطر.

وأضاف الحرس الثوري الإيراني أن طاقة العبور تحت إشراف إيران قد تعافت إلى نحو 50% من مستويات ما قبل الحرب خلال الأسبوعين الماضيين، وأن توسيع طاقة العبور يقتصر على السفن الحاصلة على تصاريح استخدام الطرق التي تحددها إيران.

عشرة صواريخ باليستية إيران إيران تدك قاعدة عسكرية أمريكية الأردن قاعدة عسكرية أمريكية قاعدة موفق السلطي الجوية قاعدة موفق السلطي

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