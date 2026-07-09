مشاهد مثيرة من إيران.. الدفاعات الجوية تدمر مسيرة أمريكية متطورة | شاهد

نشرت وسائل إعلام إيرانية، لحظة اعتراض وتدمير أنظمة الدفاع الجوي المتقدمة الإيرانية لطائرة بدون طيار أمريكية من طراز MQ-9 أمس.

صرح المتحدث باسم الحرس الثوري الإيراني حسين مهابي، بأنه "عقب العدوان الجوي الذي شنه الجيش الأمريكي، رصد نظام الدفاع الجوي التابع للحرس الثوري طائرة مسيرة من طراز MQ-9 فوق مدينة هرمزجان بمحافظة بوشهر، وأسقطها".

وقال المتحدث باسم الحرس الثوري الإيراني إن الطائرة المسيّرة أُسقطت أثناء ما وصفه بـ”العدوان الجوي الذي شنه الجيش الأمريكي”.

Watch the moment Iran's advanced air defense systems intercepted and destroyed an American MQ-9 drone yesterday.



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ولم يؤكد القيادة المركزية الأمريكية (سنتكوم) أو أي مصادر مستقلة هذه المزاعم حتى الآن.

وفي وقت سابق، أعلنت قيادة خاتم الأنبياء المركزية، يوم الأربعاء أن القوات المسلحة الإيرانية سترد ردًا ساحقًا على عدوان الولايات المتحدة والفعل الإرهابي.

وقالت خاتم الأنبياء المركزية، إن إيران لن نسمح في أي ظرف من الظروف بأي تدخل في شؤون مضيق هرمز أو إدارته.

وفي سياق متصل رصدت بيانات تتبع الرحلات الجوية أكثر من اثنتي عشرة طائرة عسكرية أمريكية تحلق قبالة سواحل الإمارات العربية المتحدة في الخليج العربي وخليج عُمان فجر الأربعاء، بالتزامن مع إعلان الولايات المتحدة عن شن غارات على أهداف إيرانية ردًا على الهجمات الأخيرة على سفن الشحن التجارية.