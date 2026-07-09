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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

ديني

إعماراً لبيوت الله.. الأوقاف تفتتح 14 مسجدًا غدًا الجمعة

مساجد
مساجد
محمد صبري عبد الرحيم

تواصل وزارة الأوقاف، جهودها لإعمار بيوت الله – عز وجل– بافتتاح (14) مسجدًا غدًا الجمعة 10 من يوليو 2026م، حيث تم إحلال وتجديد (8) مساجد، وصيانة وتطوير (6) مساجد.

تجديد وصيانة وفرشة للمساجد 

وأعلنت الوزارة وصول إجمالي عدد المساجد المفتتحة منذ أول يوليو 2026م حتى الآن، إلى (30) مسجدًا من بينها (17) مسجدًا بين إنشاء جديد وإحلال وتجديد، و (13) مسجدًا صيانًة وتطويرًا، وأكدت الوزارة أن إجمالي ما تم إحلاله وتجديده وصيانته وفرشه منذ يوليو 2014م بلغ (14709) مساجد، بتكلفة إجمالية تقدر بنحو 28 مليارًا و 192 مليون جنيه.

قائمة المساجد المقرر افتتاحها

وشهدت قائمة المساجد المقرر افتتاحها تنوعًا جغرافيًا، بيانها كالتالي:
ففي محافظة المنيا:
تم إحلال وتجديد مسجد القبلي الكبير بكفر المنصورة – مدينة المنيا؛ ومسجد الرحمن بقرية 8 طوخ الخيل – مركز المنيا؛ ومسجد الحاج عبد الرازق بعزبة شمس الدين بقرية أبو جرج – مركز بني مزار؛ ومسجد السلام بقرية عباد شارونة – مركز مغاغة.


وفي محافظة البحيرة:

تم إحلال وتجديد مسجد عزبة الفقي بقرية الكوم الأخضر – مركز حوش عيسى؛ والمسجد الكبير بقرية كوم أشو – مركز كفر الدوار.


وفي محافظة الغربية:
تم إحلال وتجديد مسجد الرحمن بقرية السجاعية – مركز المحلة الكبرى.
تم صيانة وتطوير مسجد التحرير بميدان ستوته– مدينة طنطا.


وفي محافظة الدقهلية:
تم صيانة وتطوير مسجد أيوب فوده بقرية كفر طنبول القديم – مركز السنبلاوين.


وفي محافظة أسوان:
صيانة وتطوير مسجد التقوى بقرية حاجر أبو خليفة – مركز إدفو.


وفي محافظة سوهاج:
تم إحلال وتجديد مسجد عمر بن الخطاب بنجع قاسم بقرية الشيخ

 شبل – مركز المراغة.
صيانة وتطوير مسجد التقوى بقرية العقارية – مركز دار السلام.


وفي محافظة قنا:
تم صيانة وتطوير مسجد الرحمن بقرية قصير بخانس – مركز أبو تشت.


وفي محافظة أسيوط:
تم صيانة وتطوير مسجد الشهيد عبد المنعم رياض – مركز ومدينة أبنوب.

وتؤكد هذه الجهود التزام وزارة الأوقاف بتطوير بيوت الله – عز وجل – وتحديثها؛ لتوفير بيئة إيمانية مناسبة للمصلين في مختلف أنحاء الجمهورية في إطار اهتمام الوزارة بإعمار بيوت الله – عز وجل – ماديًّا وروحيًّا وفكريًّا.

الأوقاف إعمار بيوت الله مساجد مساجد جديدة افتتاح

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