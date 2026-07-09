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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

أخبار البلد

رابط نتيجة دبلوم الصنايع برقم الجلوس 2026 .. الآن على صدى البلد

رابط نتيجة دبلوم الصنايع برقم الجلوس 2026
رابط نتيجة دبلوم الصنايع برقم الجلوس 2026
ياسمين بدوي

ظهرت الآن على موقع صدى البلد نتيجة دبلوم الصنايع برقم الجلوس 2026 من خلال رابط سريع ومجاني

نتيجة دبلوم الصنايع برقم الجلوس

للإستعلام عن نتيجة دبلوم الصنايع برقم الجلوس ، يمكن الآن الدخول على رابط نتيجة دبلوم الصنايع برقم الجلوس موقع صدى البلد عن طريق الضغط على https://fany.elbalad.news/ 

نتيجة الصنايع برقم الجلوس 2026

نتيجة الصنايع برقم الجلوس 2026 تظهر على رابط نتيجة الصنايع برقم الجلوس 2026 على موقع صدى البلد بمجرد الدخول رابط نتيجة الصنايع برقم الجلوس 2026 موقع صدى البلد وادخال رقم الجلوس والضغط على النتيجة

نتيجة دبلوم الصنايع برقم الجلوس الدور الاول

وكان قد اعتمد محمد عبد اللطيف وزير التربية والتعليم والتعليم الفني منذ قليل ، نتيجة الدبلومات الفنية 2026 ، وبناءا عليه تم الإعلان عن ظهور نتيجة دبلوم الصنايع برقم الجلوس الدور الاول

وبعد إعلان نتيجة دبلوم الصنايع برقم الجلوس الدور الاول إلكترونيا على صدى البلد و موقع وزارة التربية والتعليم ، من المقرر أن يتم الإعلان عن ظهور نتيجة دبلوم الصنايع برقم الجلوس الدور الاول في المدارس مطلع الأسبوع المقبل .

نتيجة الدبلومات الفنية 2026 .. احصائيات رسمية

- (نظام الخمس سنوات) بلغ عدد الطلاب الحاضرين 15,973 طالبًا وطالبة، موزعين على 4 شهادات، بنسبة نجاح بلغت 90.70%.
- نظام الثلاث سنوات (عام) بلغ عدد الطلاب الحاضرين 361,434 طالبًا وطالبة، موزعين على 4 شهادات، بنسبة نجاح بلغت 55.27%.
-  (التعليم والتدريب المزدوج) بلغ عدد الطلاب الحاضرين 11,795 طالبًا وطالبة، موزعين على 4 شهادات، بنسبة نجاح بلغت 85.07%.
- البرامج المطورة وفق منهجية الجدارات بلغ عدد الطلاب الحاضرين 321,576 طالبًا وطالبة، موزعين على 4 شهادات، بنسبة نجاح بلغت 85.55%.
- مدارس التكنولوجيا التطبيقية (3 سنوات) بلغ عدد الطلاب الحاضرين 4,426 طالبًا وطالبة، موزعين على 4 شهادات، بنسبة نجاح بلغت 80.81%.
- مدارس التكنولوجيا التطبيقية (5 سنوات) بلغ عدد الطلاب الحاضرين 53 طالبًا وطالبة بشهادة واحدة، وبلغت نسبة النجاح 100%.
- نظام الإعداد المهني بلغ عدد الطلاب الحاضرين 35,545 طالبًا وطالبة، موزعين على 3 شهادات، بنسبة نجاح بلغت 36.43%.
- طلاب الدمج (نظام الثلاث سنوات) بلغ عدد الطلاب الحاضرين 11,066 طالبًا وطالبة، بنسبة نجاح بلغت 84.20%.

وأوضح رئيس عام امتحانات الدبلومات الفنية 2026 أن المؤشرات العامة للنتيجة بمختلف النوعيات والأنظمة والمسارات الامتحانية جاءت على النحو التالي:

•    بلغ إجمالي عدد الناجحين 518,181 طالبًا وطالبة، بنسبة نجاح عامة بلغت 68,69%.
•    بلغ إجمالي عدد الطلاب الذين لهم حق دخول امتحانات الدور الثاني 199,401 طالبًا وطالبة، بنسبة 26.38%.
•    بلغ إجمالي عدد الراسبين 32,220 طالبًا وطالبة، بنسبة 4,26%.
.     بلغ عدد الطلاب المتغيبين عن الامتحانات 5044 طالب بنسبة 0,67٪.

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نتيجة الدبلومات الفنية 2026 برقم الجلوس على صدى البلد

ظهرت الآن ..رابط نتيجة الدبلومات الفنية 2026 برقم الجلوس على صدى البلد

نتيجة الدبلومات الفنية 2026 الدور الأول

نتيجة الدبلومات الفنية 2026 الدور الأول برقم الجلوس على صدى البلد|اضغط هنا

نتيجة الدبلومات الفنية 2026 برقم الجلوس

بعد قليل.. نتيجة الدبلومات الفنية 2026 برقم الجلوس على صدى البلد

لينك نتيجة الدبلومات الفنية 2026

لينك نتيجة الدبلومات الفنية 2026 برقم الجلوس ..ظهرت على صدى البلد

نتيجة الدبلومات الفنية 2026

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وزير التربية والتعليم

بعد قليل..وزير التعليم يعتمد نتيجة الدبلومات الفنية 2026|ودرجاتك على صدى البلد

وزير التربية والتعليم

نتيجة الدبلومات الفنية 2026 ..نسبة النجاح أقل من 70% والأوائل بعد قليل

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رابط نتيجة الدبلومات الفنية 2026 برقم الجلوس على موقع صدى البلد|درجاتك هنا

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