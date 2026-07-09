رابط نتيجة دبلوم الصنايع برقم الجلوس 2026 .. الآن على صدى البلد

ظهرت الآن على موقع صدى البلد نتيجة دبلوم الصنايع برقم الجلوس 2026 من خلال رابط سريع ومجاني

نتيجة دبلوم الصنايع برقم الجلوس

للإستعلام عن نتيجة دبلوم الصنايع برقم الجلوس ، يمكن الآن الدخول على رابط نتيجة دبلوم الصنايع برقم الجلوس موقع صدى البلد عن طريق الضغط على https://fany.elbalad.news/

نتيجة الصنايع برقم الجلوس 2026

نتيجة الصنايع برقم الجلوس 2026 تظهر على رابط نتيجة الصنايع برقم الجلوس 2026 على موقع صدى البلد بمجرد الدخول رابط نتيجة الصنايع برقم الجلوس 2026 موقع صدى البلد وادخال رقم الجلوس والضغط على النتيجة

نتيجة دبلوم الصنايع برقم الجلوس الدور الاول

وكان قد اعتمد محمد عبد اللطيف وزير التربية والتعليم والتعليم الفني منذ قليل ، نتيجة الدبلومات الفنية 2026 ، وبناءا عليه تم الإعلان عن ظهور نتيجة دبلوم الصنايع برقم الجلوس الدور الاول

وبعد إعلان نتيجة دبلوم الصنايع برقم الجلوس الدور الاول إلكترونيا على صدى البلد و موقع وزارة التربية والتعليم ، من المقرر أن يتم الإعلان عن ظهور نتيجة دبلوم الصنايع برقم الجلوس الدور الاول في المدارس مطلع الأسبوع المقبل .

نتيجة الدبلومات الفنية 2026 .. احصائيات رسمية

- (نظام الخمس سنوات) بلغ عدد الطلاب الحاضرين 15,973 طالبًا وطالبة، موزعين على 4 شهادات، بنسبة نجاح بلغت 90.70%.

- نظام الثلاث سنوات (عام) بلغ عدد الطلاب الحاضرين 361,434 طالبًا وطالبة، موزعين على 4 شهادات، بنسبة نجاح بلغت 55.27%.

- (التعليم والتدريب المزدوج) بلغ عدد الطلاب الحاضرين 11,795 طالبًا وطالبة، موزعين على 4 شهادات، بنسبة نجاح بلغت 85.07%.

- البرامج المطورة وفق منهجية الجدارات بلغ عدد الطلاب الحاضرين 321,576 طالبًا وطالبة، موزعين على 4 شهادات، بنسبة نجاح بلغت 85.55%.

- مدارس التكنولوجيا التطبيقية (3 سنوات) بلغ عدد الطلاب الحاضرين 4,426 طالبًا وطالبة، موزعين على 4 شهادات، بنسبة نجاح بلغت 80.81%.

- مدارس التكنولوجيا التطبيقية (5 سنوات) بلغ عدد الطلاب الحاضرين 53 طالبًا وطالبة بشهادة واحدة، وبلغت نسبة النجاح 100%.

- نظام الإعداد المهني بلغ عدد الطلاب الحاضرين 35,545 طالبًا وطالبة، موزعين على 3 شهادات، بنسبة نجاح بلغت 36.43%.

- طلاب الدمج (نظام الثلاث سنوات) بلغ عدد الطلاب الحاضرين 11,066 طالبًا وطالبة، بنسبة نجاح بلغت 84.20%.

وأوضح رئيس عام امتحانات الدبلومات الفنية 2026 أن المؤشرات العامة للنتيجة بمختلف النوعيات والأنظمة والمسارات الامتحانية جاءت على النحو التالي:

• بلغ إجمالي عدد الناجحين 518,181 طالبًا وطالبة، بنسبة نجاح عامة بلغت 68,69%.

• بلغ إجمالي عدد الطلاب الذين لهم حق دخول امتحانات الدور الثاني 199,401 طالبًا وطالبة، بنسبة 26.38%.

• بلغ إجمالي عدد الراسبين 32,220 طالبًا وطالبة، بنسبة 4,26%.

. بلغ عدد الطلاب المتغيبين عن الامتحانات 5044 طالب بنسبة 0,67٪.