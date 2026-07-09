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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

اقتصاد

سعر الدولار مقابل الجنيه المصري في البنوك الآن بعد قرار الفيدرالي الأخير

سعر الدولار
سعر الدولار
محمد يحيي
نتيجة الدبلومات الفنية 2026

استقر سعر الدولار بعد ساعات من انتهاء العمل في البنوك المصرية مساء اليوم الخميس  9_7 2026 وذلك قبل حسم سعر الفائدة في البنوك المصرية.

سعر الدولار بعد الفائدة الأمريكية

خلال منتصف يونيو الماضي؛ ثبت مجلس الإحتياطي الفيدرالي من سعر الفائدة عن 3.5 و 3.75%  بدون تغيير.

سعر الدولار مقابل الجنيه

سعر الدولار في مصر

وثبت سعر الدولار مقابل الجنيه في تعاملات اليوم بالتزامن مع اقتراب الفائدة في البنوك.

الدولار في البنك المركزي

وصل سعر الدولار في البنك المركزي 49.64 جنيها للشراء و 49.74 جنيها للبيع.

سعر الدولار

أقل سعر دولار

وصل أقل سعر دولار 49.48 جنيها للشراء 49.58 جنيه للبيع في بنك أبوظبي الأول.

وسجل ثاني أقل سعر دولار 49.57 جنيها للشراء و 49.67 جنيها للبيع في بنكي " الإمارات دبي الوطني، الأهلي الكويتي".

وصل سعر الدولار مقابل الجنيه 49.6 جنيها للشراء و 49.7 جنيها للبيع في بنوك " الإسكندرية، البركة، بيت التمويل الكويتي، فيصل الإسلامي،كريدي أجريكول، أبوظبي التجاري، فيصل الإسلامي".

سعر الدولار أمام الجنيه المصري

الدولار في أغلب البنوك

وصل متوسط سعر الدولار في أغلب البنوك 49.65 جنيها للشراء و 49.75 جنيها للبيع في بنوك " الكويت الوطني، المصرف المتحد، العربي الإفريقي الدولي، العقاري المصري اللعربي، قناة السويس، ميد بنك، التنمية الصناعية، التعمير والاسكان، مصر، المصري الخليجي، نكست، مصر، HSBC، المصرف العربي الدولي".

سعر الدولار اليوم

أعلي سعر دولار

وسجل أعلي سعر دولار 49.7 جنيها للشراء و 49.8 جنيها للبيع في مصرف أبوظبي الإسلامي.

وبلغ ثاني أعلي سعر دولار 49.69 جنيها للشراء و 49.79 جنيها للبيع في بنكي التجاري الدولي CIB و سايب.

أقل سعر دولار مال واعمال سعر الدولار في البنوك أعلي سعر دولار الدولار في البنك المركزي اخبار مصر سعر الدولار مقابل الجنيه

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