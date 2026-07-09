مصطفى شوبير ضمن نخبة كأس العالم 2026 بتصنيف «فيفا»

واصل مصطفى شوبير، حارس مرمى منتخب مصر، حصد الإشادات بعد المستويات المميزة التي قدمها خلال بطولة كأس العالم 2026، بعدما تواجد ضمن أفضل خمسة حراس مرمى في البطولة، وفقًا لتصنيف Power Ranking الذي يعتمده الاتحاد الدولي لكرة القدم "فيفا".

ويستخدم "فيفا" نظام Power Ranking لتقييم أداء اللاعبين في كأس العالم، اعتمادًا على البيانات والإحصائيات التي يتم جمعها خلال المباريات، بعيدًا عن التقييمات التقليدية التي تستند إلى آراء المحللين أو الصحفيين.

تحليل موضوعي للأداء داخل الملعب

ويعتمد النظام على تحليل موضوعي للأداء داخل الملعب، حيث يحصل كل لاعب يشارك لمدة لا تقل عن 20 دقيقة على تقييم، بينما يخضع حراس المرمى لتقييم خاص يرتكز على محورين رئيسيين، هما الأداء أثناء الاستحواذ على الكرة، والأداء دون استحواذ.

التصنيفات الفردية

ويتصدر عدد من أبرز نجوم البطولة المشهد في التصنيفات الفردية، يتقدمهم الأرجنتيني ليونيل ميسي والفرنسي كيليان مبابي، فيما نجح مصطفى شوبير في فرض اسمه بين نخبة حراس المرمى بفضل تألقه اللافت مع منتخب مصر.

شوبير قدم مستويات مميزة

وقدم شوبير مستويات مميزة طوال مشوار "الفراعنة" في البطولة، وأسهم في وصول المنتخب إلى الأدوار الإقصائية، قبل أن تنتهي المغامرة بالخسارة المثيرة أمام منتخب الأرجنتين بنتيجة 3-2.

وبحسب ما ذكرته صحيفة "آس" الإسبانية، جاء ترتيب أفضل حراس المرمى في تصنيف Power Ranking على النحو التالي:

1- مصطفى شوبير (مصر).

2- أورلاندو جيل (باراجواي).

3- جريجور كوبيل (سويسرا).

4- ديوجو كوستا (البرتغال).

5- أوناي سيمون (إسبانيا).

وأشارت الصحيفة إلى أن أوناي سيمون، رغم احتلاله المركز الخامس في التصنيف، نجح في تحقيق رقم مميز خلال البطولة، بعدما حافظ على نظافة شباكه لمدة 518 دقيقة متتالية في كأس العالم، وهو أطول سجل في تاريخ البطولة، وذلك خلال مباراته الدولية رقم 63 بقميص منتخب إسبانيا.

ويؤكد ظهور مصطفى شوبير ضمن قائمة أفضل حراس البطولة المكانة التي وصل إليها حارس منتخب مصر، بعد الأداء اللافت الذي قدمه أمام كبار منتخبات العالم، ليحجز لنفسه مكانًا بين أبرز نجوم كأس العالم 2026.