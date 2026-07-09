من النوبة إلي العالمية.. أبرز المعلومات عن هيثم حسن نجم منتخب مصر

قدّم هيثم حسن نجم منتخب مصر أداءً مميزًا خلال منافسات بطولة كأس العالم 2026 ونجح في لفت أنظار العالم لإمكانياته وقدراته.

ارتفعت أسهم هيثم حسن، لاعب ريال أوفييدو الإسباني، في سوق الانتقالات الصيفية، بعدما لفت الأنظار بأدائه مع منتخب مصر خلال بطولة كأس العالم 2026، ما دفع عددا من الأندية الأوروبية إلى متابعة موقفه تمهيدا للتعاقد معه.

ووفقا لما ذكرته إذاعة "كوبي" الإسبانية، تلقى ريال أوفييدو عدة استفسارات وعروضا أولية بشأن اللاعب، إلا أن إدارة النادي تتمسك بالحصول على قيمة الشرط الجزائي كاملة، والبالغة 12 مليون يورو، للموافقة على رحيله.

ويعود تمسك أوفييدو بهذا المبلغ إلى وجود اتفاق سابق مع فياريال، يقضي بحصول الأخير على 40% من قيمة أي انتقال مستقبلي للاعب، وهو ما يجعل النادي الإسباني يرفض أي عرض يقل عن القيمة المحددة.

أبرز المعلومات عن هيثم حسن نجم منتخب مصر

هيثم يسري فؤاد عبد الحليم حسن، والده كان مقيم في فرنسا من سنة 1984، بعدما سافر هناك للعمل

وبعدها تجوز سيدة تونسية، ورزق منها بهيثم وأخته، وهيثم كبر هناك، وأنهى تعليمه في فرنسا

بدأ في نادي باريس حتى ما وصل لسن 15 سنة، وبعدها انتقل لنادي شاتورو، بعدما لفت الأنظار سريعا ووقع أول عقد احترافي وهو ثاني أصغر لاعب في تاريخ النادي

في 2020، نادي فياريال الإسباني ضمه مقابل 2 مليون يورو، لعب مباراتين قبل أن يتم إعارته لنادي ميراندس وسبورتنج خيخون

قاد ريال أوفييدو في الدرجة التانية بالدوري الإسباني، وصعد رفقتهم للدوري الممتاز وحصل على جائزة أفضل لاعب في النادي، في الموسم الماضي وقدم مستوى مميز أمام برشلونة

مثله الأعلى في الكرة هو كيليان مبابي، ويعشق ستايل فينيسيوس جونيور ونيمار في المراوغات

والدته طلبت منه تمثيل بلدها منتخب تونس لكنه اختار بلد والده النوبي “مصر”