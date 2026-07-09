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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

أخبار العالم

ابنة الرئيس الكولومبي ترفع العلم الفلسطيني خلال حفل تخرجها في كولومبيا

أنطونيلا بيترو ترفع العلم الفلسطيني
أنطونيلا بيترو ترفع العلم الفلسطيني
محمود نوفل

تداولت وسائل التواصل الإجتماعي مقطع فيديو لـ “أنطونيلا بيترو ”، ابنة الرئيس الكولومبي جوستافو بيترو وهي ترفع العلم الفلسطيني خلال حفل تخرجها في كولومبيا.

وأظهرت اللقطات أنطونيلا وهي تحمل العلم الفلسطيني

جاء ذلك أثناء توجه “أنطونيلا ” إلى منصة الحفل لاستلام شهادتها، قبل أن تلوّح به أمام الحاضرين خلال مراسم تخرجها من مدرسة ليسيو فرانسيس، بعد حصولها على درجة البكالوريوس.


ويأتي ظهور أنطونيلا بيترو وهي ترفع العلم الفلسطيني في سياق المواقف المتكررة لعائلة الرئيس الكولومبي، حيث سبق أن عبّر أفراد منها عن دعمهم للقضية الفلسطينية عبر منشورات ومواقف علنية.

وفي وقت سابق حذر الرئيس الكولومبي جوستافو بيترو أوريجو من استمرار سقوط الضحايا المدنيين في قطاع غزة، معتبراً أن المشاهد التي يشهدها القطاع تذكر بأحلك الفترات في القرن العشرين.

وقال بيترو خلال جلسة لمجلس الأمن بشأن تعزيز الحلول السياسية في الشرق الأوسط عبر الوساطة والحوار، متحدثًا بصفته الوطنية - إن "الصواريخ تتساقط على الأطفال" في غزة، داعياً المجتمع الدولي إلى التحلي بالتعاطف والتصدي للحروب التي تستهدف المدنيين.

وأضاف أن العالم يشهد تصاعداً في مظاهر العنف والتطرف وخطابات الكراهية، محذراً من عودة أجواء تشبه "حقبة النازية"، معتبراً أن العديد من الأزمات الراهنة تعود جذورها إلى الكراهية العنصرية.

كما أعرب عن قلقه إزاء المخزونات النووية واتساع دائرة الصراع في الشرق الأوسط، محذراً من تداعيات ذلك على الأمن والاستقرار الدوليين.

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