صحة غزة: المستشفيات استقبلت 8 شهداء و17 إصابة خلال 24 ساعة

أعلنت وزارة الصحة بغزة أن إجمالي ما وصل إلى مستشفيات قطاع غزة خلال الـ24 ساعة الماضية بلغ 8 شهداء بينهم شهيد متأثر بجراحه و17 إصابة.

وقالت الوزارة الفلسطينية في بيان لها : لا يزال عدد من الضحايا تحت الركام وفي الطرقات في ظل تعذّر وصول طواقم الإسعاف والدفاع المدني إليهم حتى هذه اللحظة.

واشارت صحة غزة إلى أنه ومنذ وقف إطلاق النار (11 أكتوبر) فقد بلغ إجمالي عدد الشهداء 1,092 و إجمالي عدد الإصابات: 3,507 و إجمالي حالات الانتشال: 799.

وعن الإحصائية التراكمية منذ بداية العدوان في 7 أكتوبر 2023 ، فقد بلغ العدد التراكمي للشهداء: 73,118 و العدد التراكمي للإصابات: 173,615.