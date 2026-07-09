بـ4000 ريال.. خطوات حجز تأشيرة الباقات السياحية للسعودية

أطلقت المملكة العربية السعودية المرحلة التجريبية من خدمة «تأشيرة الباقات السياحية»، التي تتيح للسائح الحصول على تأشيرة سياحية ضمن باقة سفر متكاملة يحجزها من خلال مقدمي خدمات السفر والسياحة «فئة عام» المعتمَدين في أسواق تجريبية محددة.

تأشيرة الباقات السياحية متاحة لـ7 دول

وأعلنت المملكة العربية السعودية إتاحة تأشيرة الباقات السياحية الجديدة للمصريين، إلى جانب مواطني 6 دول أخرى.

وحددت وزارة السياحة السعودية، الدول المؤهلة حاليًا للاستفادة من خدمة تأشيرة الباقات السياحية، وهي: "مصر وباكستان والمكسيك وإندونيسيا، وبنغلاديش والهند والأردن".

مميزات تأشيرة الباقات السياحية

خدمة تأشيرة الباقات السياحية الجديدة التي أطلقتها المملكة العربية السعودية، تتيح للزوار المؤهلين الحصول على تأشيرة سياحية سعودية ضمن باقة سفر معتمدة يتم حجزها من خلال وكالات سفر وسياحة معتمدة، حيث تجمع هذه المبادرة بين رحلات الطيران، والإقامة المرخصة، وإصدار التأشيرة الإلكترونية في تجربة حجز متكاملة، بما يسهم في تقليل الإجراءات وتوفير رحلة أكثر سلاسة إلى المملكة.

باقة شاملة السفر والإقامة

وتهدف الخدمة إلى تقليص الخطوات المطلوبة للتخطيط للرحلة وحجزها، إذ يحصل السائح المستوفي للشروط على باقة شاملة بدلاً من إدارة حجوزات السفر وإجراءات التأشيرة بصورة منفصلة.

طريقة تحجز تأشيرة الباقات السياحية

ووفقاً للإعلان الرسمي، فيمكن للمصريين الحصول على التأشيرة السياحية ضمن باقة سفر متكاملة عبر الموقع الرسمي لوزارة السياحة السعودية من خلال أربع خطوات بسيطة وهي :

اختيار الباقة المناسبة من وكالات السفر المعتمدة

ثم استكمال عملية الدفع بأمان عبر المنصة الرقمية

بعدها يتم إصدار التأشيرة فورًا مع تأمين السفر عند إتمام الحجز

وأخيرًا إرسال جميع المستندات الخاصة بالمسافر عبر البريد الإلكتروني.

وقت إصدار التأشيرة

تصدر تأشيرة الباقات السياحية إلكترونياً حال إتمام عملية شراء الباقة السياحية بحد أقصى 48 ساعة من إتمام عملية الشراء

سعر تأشيرة الباقات السياحية

وتبلغ الرسوم الإجمالية للتأشيرة نحو 402.21 ريال سعودي، وتشمل رسوم إصدار التأشيرة، ورسوم وثيقة التأمين.

وتصدر التأشيرة فوراً عند إتمام شراء الباقة السياحية دون الحاجة إلى زيارة السفارة أو تقديم طلب منفصل، فيما تتضمن الباقة تذاكر الطيران، والإقامة في مرفق ضيافة سياحي مرخّص، وإصدار تأشيرة إلكترونية ضمن تجربة حجز واحدة متكاملة تسهّل رحلة السائح.

التأشيرة صالحة لمدة 3 أشهر

في سياق متصل، ذكر موقع وزارة السياحة السعودية أن الباقة السياحية لا يمكن إلغاؤها بعد صدورها، وفي حال حدوث ذلك، تلغى التأشيرة تلقائياً، كما تصل مدة صلاحيتها ثلاثة أشهر تبدأ بتاريخ بداية السفر، وتكون صالحة للدخول مرة واحدة إلى المملكة.

شروط حجز تأشيرة الباقات السياحية

وضعت السياحة السعودية حداً أدنى لمتطلبات تأشيرة الباقات السياحية وهي:

- الإقامة المؤكدة في فندق مرخص من وزارة السياحة لا تقل فئته عن 4 نجوم

-حجز طيران ذهاب وعودة مؤكد

- طلب التأشيرة بقيمة لا تقل عن 4000 ريال سعودي للمسافر البالغ، وذلك لمجموع اليومين الأولين للباقة

-ويُضاف إلى قيمة الباقة مبلغ 1000 ريال سعودي عن كل يوم إضافي يزيد على اليومين الأولين.

- الحد الأدنى لمدة الباقة السياحية يصل إلى يومين

- يبلغ الحد الأقصى لمدة الباقة السياحية 88 يوماً

كما تشترط السياحة السعودية ضرورة توافق مدة الإقامة في مرفق الضيافة السياحي مع مدة الرحلة المحددة في حجوزات الطيران ضمن الباقة السياحية، بحيث تغطي الإقامة كامل المدة الواقعة بين تاريخ الوصول وتاريخ المغادرة الواردين في حجز الطيران.

تأشيرة الباقات السياحية

وتُعدّ الخدمة ثمرة تعاون مشترك بين وزارة السياحة ووزارتَي الخارجية والداخلية، بالتعاون مع هيئة التأمين، وتمكّن السياح من حجز باقات تجمع تذاكر السفر والإقامة في مرافق ضيافة مرخصة وترتيب إصدار التأشيرة إلكترونياً، مع إمكانية إضافة التجارب والأنشطة السياحية.

وقال وزير السياحة أحمد بن عقيل الخطيب: «من خلال هذه الخدمة، نرتقي برحلة الزائر إلى المملكة ونجعلها تجربة سلسة وميسّرة، ونتيح لشركائنا في قطاع السفر والسياحة تقديم باقات متكاملة لفئات جديدة من السياح، بما يدعم النمو المدروس للقطاع».

برامج تسهيل السفر للسعودية

وتأتي الخدمة الجديدة في سياق منظومة متكاملة من برامج تسهيل السفر التي أطلقتها المملكة في السنوات الأخيرة، من بينها التأشيرة السياحية الإلكترونية والتأشيرة عند الوصول وتأشيرة المرور، وذلك انسجاماً مع مستهدفات رؤية 2030. وكانت المملكة قد استقبلت خلال عام 2025 أكثر من 29 مليون سائح وافد من الخارج.