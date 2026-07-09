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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

محافظات

إزالته وإعادة تأهيله .. الإسماعيلية تتحرك سريعًا بعد رصد ري المسطح الأخضر بمياه الصرف |صور

الأعمال
الأعمال
الإسماعيلية انجي هيبة

وجَّه اللواء أركان حرب نبيل السيد حسب الله، محافظ الإسماعيلية، بسرعة اتخاذ الإجراءات اللازمة، وإزالة المسطح الأخضر بالكامل، حفاظًا على المسطحات الخضراء والمظهر الحضاري للمحافظة، وذلك استجابةً لما تم رصده أمس على إحدى صفحات التواصل الاجتماعي بشأن ري أحد المسطحات الخضراء بنطاق حي ثالث بمياه الصرف الصحي.

وفي هذا السياق، أكدت المهندسة تغريد أبو السعود، رئيس جهاز التطوير والتجميل، أنه تم تنفيذ أعمال التطهير والتجريف الكامل للتربة، والتخلص من التربة المتأثرة، ثم فرش تربة جديدة صالحة، مع إعداد مقايسة لإعادة تأهيل المسطح الأخضر، تشمل زراعة نحو 1700 متر مربع من النجيل، وفرش 700 متر مربع من الرمال، بالإضافة إلى تزويد الموقع ببوكيهات متنوعة من الورود والزهور، والانتهاء من أعمال التطهير الشامل للمكان، بالتنسيق مع حي ثالث الإسماعيلية.

وأكدت رئيس جهاز التطوير والتجميل أن جميع الأعمال تُنفذ وفقًا لتوجيهات محافظ الإسماعيلية، مشيرةً إلى أنه تم اتخاذ الإجراءات اللازمة لمنع تكرار مثل هذه الوقائع، بما يضمن الحفاظ على المظهر الحضاري للمحافظة وصون المسطحات الخضراء.

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