«بشرى» لـ«صدى البلد»: أعود إلى الغناء بأغنية «حفلة فراقك».. والجمهور على موعد مع مفاجآت جديدة

كشفت الفنانة بشرى عن تفاصيل عودتها إلى الساحة الغنائية، مؤكدة أنها تستعد لطرح مجموعة من الأعمال الجديدة خلال الفترة المقبلة، في خطوة تعكس حماسها لتقديم تجربة موسيقية مختلفة لجمهورها.

وقالت بشرى، في تصريحات خاصة لموقع صدى البلد، إن أولى محطات عودتها ستكون من خلال أغنية جديدة تحمل عنوان "حفلة فراقك"، معربة عن سعادتها الكبيرة بالعمل الذي تثق بأنه سينال إعجاب الجمهور عند طرحه رسميًا.

وأضافت: "راجعة للغناء بأغنية حفلة فراقك، وإن شاء الله هيكون في العديد من المفاجآت الغنائية خلال الفترة القادمة، وبحضر لأكثر من مشروع موسيقي أتمنى ينال إعجاب الجمهور."

وأشارت إلى أنها حرصت خلال الفترة الماضية على اختيار أعمال تناسب المرحلة الحالية من مشوارها الفني، مؤكدة أن الجمهور أصبح أكثر وعيًا ويبحث دائمًا عن الأغنيات التي تحمل فكرة وإحساسًا مختلفًا، وهو ما دفعها إلى التدقيق في اختياراتها.

وأكدت بشرى أن الغناء يمثل جزءًا مهمًا من مسيرتها الفنية، إلى جانب التمثيل والإنتاج، مشيرة إلى أنها تسعى دائمًا إلى التنويع في أعمالها وتقديم محتوى يواكب التطورات الموسيقية مع الحفاظ على هويتها الفنية.

واختتمت تصريحاتها بالتأكيد على أن الفترة المقبلة ستشهد نشاطًا فنيًا مكثفًا، سواء على مستوى الأغنيات الجديدة أو المشروعات التي تستعد للإعلان عنها قريبًا، متمنية أن تنال أعمالها القادمة إعجاب الجمهور، وأن تحقق النجاح المنتظر.