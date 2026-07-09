دفاع المتهمين في تصنيع المخدرات بمشاركة سارة خليفة يطالبون بتأجيل المحاكمة

شهدت جلسة محاكمة المتهمين في القضية المعروفة إعلاميًا بـ«تصنيع المخدرات »، أمام محكمة جنايات القاهرة، طلبًا من هيئة المحكمة بوقف سير الدعوى تعليقًا.



كما التمس الدفاع من هيئة المحكمة تأجيل نظر القضية، لإتاحة الوقت الكافي للاستعداد للمرافعة، والانتهاء من إعداد المذكرات القانونية، وتمكينه من استكمال أوجه الدفاع عن موكليه، قبل حجز الدعوى للفصل فيها.

قالت النيابة العامة، خلال مرافعته أمام محكمة جنايات القاهرة المنعقدة في القاهرة الجديدة أثناء نظر جلسة محاكمة سارة خليفة المتهمة بهتك عرض شاب أن المتهمة جردت المجني عليه من ملابس كاشفة عن عورته غير مبالية بحرمة جسده.

وأوضحت النيابة العامة، أن المتهمة سارة خليفة اعترفت في تحقيقات النيابة العامة بتفاصيل الواقعة، بينما أكد المجني عليه على أقوال المتهمة، مضيفا أن المتهمة مارست معه كل أنواع العذاب.