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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

رياضة

مليارات على أرض الملعب.. تعرف على القيمة السوقية لمنتخبات ربع نهائي كأس العالم 2026

كأس العالم
كأس العالم
منتصر الرفاعي

لم يعد الصراع في بطولة كأس العالم 2026 يقتصر على المنافسة داخل المستطيل الأخضر بل يمتد أيضا إلى الأرقام الاقتصادية بعدما ضمت الأدوار الإقصائية مجموعة من أغلى المنتخبات في العالم التي تملك بين صفوفها نخبة من أبرز نجوم كرة القدم.

ومع اكتمال عقد المنتخبات المتأهلة إلى الدور ربع النهائي تكشف القيمة السوقية للفرق حجم الفوارق الاقتصادية بينها وإن كانت النتائج داخل الملعب أثبتت أن الأرقام لا تحسم دائما هوية المتأهلين.

فرنسا تتربع على القمة

يتصدر منتخب فرنسا قائمة أغلى منتخبات كأس العالم 2026 بعدما بلغت قيمته السوقية 1.53 مليار يورو ليؤكد مكانته كأحد أقوى منتخبات العالم من الناحية الفنية والاقتصادية بفضل امتلاكه مجموعة من النجوم يتقدمهم كيليان مبابي.

ويأتي منتخب إنجلترا في المركز الثاني بقيمة سوقية بلغت 1.31 مليار يورو رغم خروجه من منافسات البطولة.

إسبانيا ثالثا بين عمالقة العالم

احتل منتخب إسبانيا المركز الثالث في القائمة، بقيمة سوقية وصلت إلى 1.26 مليار يورو، مستفيدا من الجيل الشاب الذي يضم عددا من أبرز المواهب الأوروبية، والذي نجح في قيادة "لاروخا" إلى ربع النهائي.

الأرجنتين والنرويج وبلجيكا

جاء منتخب الأرجنتين، حامل لقب النسخة الماضية في المركز الرابع بقيمة سوقية بلغت 817.5 مليون يورو، بينما حل منتخب النرويج خامسا بقيمة 601 مليون يورو، في ظل وجود النجم إيرلينج هالاند.

أما منتخب بلجيكا، فاحتل المركز السادس بقيمة سوقية بلغت 542.9 مليون يورو، معتمدًا على مزيج من الخبرة والشباب في مشواره بالمونديال.

المغرب.. الأغلى عربيا وأفريقيا

واصل المنتخب المغربي تأكيد مكانته كأقوى منتخبات القارة الأفريقية والعالم العربي ليس فقط بنتائجه المميزة بل أيضا بقيمته السوقية التي بلغت 488.2 مليون يورو.

ويعد "أسود الأطلس" صاحب أعلى قيمة سوقية بين جميع المنتخبات العربية والأفريقية، في انعكاس واضح للتطور الكبير الذي تشهده الكرة المغربية خلال السنوات الأخيرة والاعتماد على لاعبين ينشطون في أكبر الدوريات الأوروبية.

سويسرا الأقل قيمة بين المتأهلين

جاء منتخب سويسرا في المركز الأخير بين منتخبات الدور ربع النهائي، بقيمة سوقية بلغت 332.6 مليون يورو، لكنه نجح في بلوغ هذا الدور بفضل الأداء الجماعي والانضباط التكتيكي ليؤكد أن القيمة السوقية ليست العامل الوحيد لتحقيق النجاح في كأس العالم.

القيمة السوقية لمنتخبات ربع النهائي

فرنسا  1.53 مليار يورو

إسبانيا 1.26 مليار يورو

الأرجنتين 817.5 مليون يورو

النرويج 601 مليون يورو

بلجيكا  542.9 مليون يورو

المغرب  488.2 مليون يورو

سويسرا 332.6 مليون يورو

الأرقام لا تضمن التتويج

ورغم الفوارق الكبيرة في القيمة السوقية بين المنتخبات أثبتت بطولة كأس العالم 2026 أن كرة القدم لا تحسم بالأرقام وحدها بعدما نجحت منتخبات أقل قيمة في مقارعة كبار اللعبة والوصول إلى الأدوار المتقدمة.

وتبقى مباريات ربع النهائي اختبارا حقيقيا لا للقيمة السوقية فحسب، بل لقدرة النجوم على ترجمة هذه الأرقام إلى إنجازات داخل الملعب في الطريق نحو اللقب العالمي.

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