السعودية تطلق "تأشيرة الباقات السياحية": تسهيلات جديدة للمصريين و6 دول أخرى

في إطار سعي المملكة العربية السعودية المستمر لتعزيز القطاع السياحي وتسهيل إجراءات الوصول للزوار من مختلف أنحاء العالم، أطلقت المملكة مؤخراً المرحلة التجريبية من خدمة "تأشيرة الباقات السياحية"، حيث تهدف هذه المبادرة النوعية إلى تقديم تجربة سفر متكاملة وميسرة، وتدمج إجراءات استخراج التأشيرة مع خدمات السفر الأساسية في باقة واحدة، مما يقلل من التعقيدات الروتينية ويعزز من جاذبية المملكة كوجهة سياحية رائدة.

مفهوم تأشيرة الباقات السياحية

تعد "تأشيرة الباقات السياحية" حلاً مبتكراً يتيح للسائح الحصول على التأشيرة بشكل إلكتروني وفوري ضمن باقة سفر متكاملة. هذه الباقة لا تقتصر فقط على التصريح بالدخول، بل تشمل حجوزات الطيران المؤكدة والإقامة في مرافق ضيافة سياحية مرخصة (لا تقل عن فئة 4 نجوم)، مع إمكانية إضافة تجارب سياحية وأنشطة وفعاليات متنوعة داخل المملكة.

7 دول متاح لها استخراج التأشيرة السياحية للسعودية

وفقًا لموقع وزارة السياحة السعودية، فـ تأشيرة الباقات السياحية متاحة في الوقت الراهن أمام مواطني 7 دول هي: مصر وباكستان والمكسيك وإندونيسيا والهند وبنجلاديش والأردن.

رسوم ومدة تأشيرة الباقات السياحية للسعودية

وتبلغ الرسوم الإجمالية لـ تأشيرة الباقات السياحية للسعودية نحو 402.21 ريالًا سعوديًا، وتشمل رسوم إصدار التأشيرة، ورسوم وثيقة التأمين، وتصدر التأشيرة إلكترونيًا حال إتمام عملية شراء الباقة السياحية والتحقق من صحة البيانات، وبحد أقصى خلال 48 ساعة من إتمام عملية شراء الباقة السياحية.

وتصل مدة صلاحية التأشيرة ثلاثة أشهر تبدأ بتاريخ بداية السفر، وتكون التأشيرة صالحة للدخول مرة واحدة إلى المملكة.

الشروط الأساسية للحصول على الخدمة

تعتمد هذه التأشيرة على معايير تنظيمية لضمان جودة التجربة السياحية، ومن أبرز شروطها:

التعاقد عبر وكيل معتمد: يجب حجز الباقة السياحية حصراً من خلال مقدمي خدمات السفر والسياحة "فئة عام" المعتمدين من وزارة السياحة السعودية.

مكونات الباقة: يجب أن تتضمن الباقة إقامة فندقية مؤكدة، وتذكرة طيران ذهاب وعودة، إضافة إلى طلب التأشيرة نفسه.

الحد الأدنى للتكلفة: حددت الضوابط حداً أدنى لقيمة الباقة للمسافر البالغ، يغطي اليومين الأولين، مع إضافة رسوم إضافية عن كل يوم زيادة عن هذه المدة.

التوقيت: يجب ألا تقل المدة الفاصلة بين تاريخ شراء الباقة وبدء الرحلة عن 48 ساعة.

خطوات التقديم للحصول على التأشيرة

أصبح بإمكان الراغبين في زيارة المملكة الاستفادة من هذه الخدمة عبر خطوات رقمية مبسطة:

1. اختيار وكالة سفر معتمدة: الدخول إلى المنصات الرقمية الخاصة بمقدمي خدمات السفر المؤهلين من قبل وزارة السياحة السعودية.

2. اختيار الباقة: استعراض الباقات المتاحة التي تناسب احتياجاتك السياحية والتأكد من مطابقتها للمعايير المطلوبة.

3. إتمام الحجز والدفع: استكمال عملية حجز الباقة وسداد الرسوم إلكترونياً وبشكل آمن عبر المنصة.

4. إصدار التأشيرة: يتم إصدار التأشيرة فورياً عند إتمام شراء الباقة، مع شمولها للتأمين الطبي، حيث يتم إرسال كافة مستندات السفر والتأشيرة عبر البريد الإلكتروني للمسافر.

⁠أهمية المبادرة

تمثل هذه الخطوة تحولاً جذرياً في مفهوم "تأشيرة السياحة"، حيث تنتقل من كونها مجرد إجراء قانوني إلى جزء من "تجربة سياحية". ومن خلال تضمين ترتيبات التأشيرة ضمن الباقة، يستطيع السياح الاستمتاع بزيارة أسهل وأكثر تنظيماً، مما يشجع على إطالة مدة الرحلات واستكشاف وجهات المملكة المتنوعة، بدءاً من ساحل البحر الأحمر وصولاً إلى مدن التراث مثل العُلا.

وتؤكد هذه المبادرة التزام المملكة بتحقيق مستهدفات رؤية 2030 في جعل السياحة ركيزة أساسية لاقتصاد المملكة وتفاعلها الثقافي مع شعوب العالم.