اليابان تعلن زيادة رسوم إصدار تأشيرات الدخول للأجانب اعتبارًا من أول يوليو

قررت الحكومة اليابانية زيادة رسوم إصدار تأشيرات الدخول للأجانب بمقدار خمسة أضعاف اعتبارا من الأول من شهر يوليو المقبل.

وذكرت هيئة الإذاعة اليابانية (إن إتش كيه) اليوم الأحد أن رسوم إصدار تأشيرة دخول البلاد لمرة واحدة ارتفعت من 3 آلاف ين ياباني إلى 15 ألف ين (أي ما يعادل 93 دولارا أمريكيا)، بينما زادت رسوم إصدار التأشيرة متعددة الدخول من 6 ألاف ين إلى 30 ألف ين (أي نحو 186 دولارا).

ووافق مجلس الوزراء على قرار رفع رسوم إصدار التأشيرة - التي لم تتغير منذ 50 عاما تقريبا - خلال اجتماع له يوم الجمعة الماضي.

وقال وزير الخارجية الياباني موتيجي توشيميتسو - في تصريحات للصحفيين - إن الرسوم الحالية للتأشيرة حددت في عام 1978، مضيفا أن مراجعة الرسوم جاء ردا على ارتفاع الأسعار والتغييرات في أسعار صرف العملات الأجنبية.

وأوضح توشيميتسو أن القرار جاء بعد دراسة تبعاته المختلفة وعوامل أخرى.. لافتا إلى أنه لا يعتقد أن هذا القرار سيكون له تأثير فوري على السياحة الوافدة