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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

بالصور

استلم في نفس اليوم.. كم سعر استخراج بطاقة بدل فاقد؟

استخراج بطاقة شخصية بدل فاقد
استخراج بطاقة شخصية بدل فاقد
رشا عوني

يتعرض البعض لـ ضياع او كسر بطاقة الرقم القومي، وهو ما يستدعي استخراج بدل فاقد بطاقة شخصية، حيث يمكنك الآن استخراج بطاقة الرقم القومي في نفس اليوم من خلال الخدمات الحديثة التي تتيحها وزارة الداخلية للتسهيل على المواطنين، كما يمكنك استخراج بطاقة الرقم القومي بدل فاقد أونلاين عبر مصر الرقمية واستلامها حتى باب المنزل بالبريد، مع ضرورة تحرير محضر بسرقة أو ضياع البطاقة الشخصية .

 

ما هي الأوراق المطلوبة لاستخراج بطاقة بدل فاقد؟

لاستخراج بطاقة رقم قومي بدل فاقد في مصر، تحتاج إلى تقديم محضر فقد رسمي من قسم الشرطة، استمارة بطاقة الرقم القومي من السجل المدني، وإثبات الشخصية أو محل الإقامة أو حضور ضامن من الأقارب من الدرجة الأولى
 

 استخراج بدل فاقد بطاقة شخصية 2026

- تبدأ أولى الخطوات بالتوجه إلى أقرب قسم شرطة لتحرير محضر بفقدان البطاقة الشخصية، للحفاظ على حقوقك وضمان عدم استخدامها من قبل شخص آخر.

- بعدها توجه إلى أقرب مكتب سجل مدني.

- اطلب استمارة البطاقة الشخصية بدل فاقد مستعجل من موظف السجل.

- قم بملء استمارة طلب البطاقة الشخصية بدل فاقد، وكتابة جميع البيانات المطلوبة بدقة مثل الرقم القومي، مكان وتاريخ الميلاد، عنوان الإقامة، ورقم الهاتف.

- يجب تقديم عدد من الوثائق الضرورية مع طلب استخراج البطاقة مثل صورة شخصية حديثة، وصورة من محضر فقدان البطاقة الذي تم تحريره في قسم الشرطة.

- بعد تقديم المستندات، سيتم إبلاغك برسوم استخراج البطاقة بدل فاقد مستعجل، وعليك دفع هذه الرسوم في نفس المكتب.

كم سعر استخراج بطاقة بدل فاقد ؟ 


-الاستمارة العادية (تستلم خلال أسبوعين): 50 جنية مصري.
-الاستمارة العاجلة (تستلم خلال 3 أيام): 175 جنية مصري.
-الاستمارة المستعجلة / الخاصة (تستلم خلال 24 ساعة): 175 - 175 جنية مصري.
-الاستمارة المميزة VIP (تستلم خلال ساعتين): 305 - 515 جنية مصري.
-الاستمارة الفورية (تستلم في نفس اليوم خلال ساعة): 800 جنية مصري.

استخراج بطاقة الرقم القومي خلال ساعتين.. الأماكن والرسوم

استخراج بطاقة بدل فاقد سيتي ستارز

يمكنك استخراج بطاقة الرقم القومي بدل فاقد من مكتب السجل المدني النموذجي في سيتي ستارز (مدينة نصر) خلال 24 ساعة فقط، وذلك بتكلفة تبدأ من 185 جنيهاً للخدمة المستعجلة وتصل إلى 800 جنيه للفوري واستلامها خلال ساعة، مع إمكانية اختيار فئات استعجال أسرع برسوم إضافية حسب الفئة المتاحة بالمكان.

مصر تايمز | مواعيد السجل المدني سيتي ستارز 2025

خطوات استخراج بدل فاقد بطاقة شخصية من سيتي ستارز

  • التوجه إلى مقر الأحوال المدنية/السجل المدني داخل مول سيتي ستارز.
  • سحب وشراء استمارة بدل الفاقد والفئة المستعجلة المناسبة لك.
  • مراجعة البيانات وكتابتها بدقة وتسليمها للموظف المسؤول مع الدمغات والرسوم المقررة.
  • تحديد موعد الاستلام (غالباً خلال 24 ساعة أو حسب الفئة الممتازة المختارة)

استخراج بطاقة بدل فاقد في نفس اليوم

يمكن استخراج بطاقة الرقم القومي بدل فاقد في نفس اليوم في مصر، عبر خدمات الأحوال المدنية الفورية، خاصة من خلال منصة مصر الرقمية أو مراكز السجل المدني مع خدمة الاستعجال أو الحجز المسبق.

يمكن استخراج بطاقة رقم قومي بدل فاقد في نفس اليوم (فوري) في مصر عبر التوجه للمراكز النموذجية للأحوال المدنية (مثل العباسية أو المولات) بـ 800 جنيه، أو استلامها خلال ساعتين بـ 600 جنيه، أو 30 دقيقة بـ 515 جنيها.

ويجب تحرير محضر فقد، وشراء استمارة VIP/فورية، والتصوير المباشر. 

استخراج بدل فاقد للبطاقة الشخصية.. 6 خطوات تنفذ طلبك

استخراج بطاقة شخصية بدل فاقد إلكترونيًا مصر الرقمية

وحرصًا من الدولة على توفير الوقت والجهد للمواطنين وتقليل الازدحام في مكاتب السجل المدني، جرى توفير خدمة استخراج بطاقة بدل فاقد إلكترونيًا عبر بوابة مصر الرقمية، ويمكنك اتباع الخطوات التالية للحصول على بطاقة بدل فاقد إلكترونيًا:

- ادخل على الموقع الرسمي لبوابة مصر الرقمية.

- إذا كنت مستخدمًا جديدًا، يجب عليك إنشاء حساب جديد عبر إدخال بياناتك الشخصية مثل الرقم القومي، الاسم بالكامل، تاريخ الميلاد، وإذا كان لديك حساب مسبق، يمكنك تسجيل الدخول باستخدام بياناتك.

- بعد تسجيل الدخول، اضغط على قائمة "الخدمات الخاصة بالقطاعات الحكومية".

- من بين الخدمات المتاحة، اختر خدمة "طلب بطاقة بدل فاقد للرقم القومي".

- أدخل جميع المعلومات المطلوبة بدقة مثل الرقم القومي، تاريخ ومكان الميلاد، وعنوان الإقامة.

- بعد إتمام إدخال البيانات، سيتم توجيهك إلى صفحة دفع الرسوم المطلوبة، ويمكنك سدادها باستخدام وسائل الدفع الإلكترونية المتاحة.

- بعد الانتهاء من عملية الدفع، سيتم إرسال البطاقة الشخصية الجديدة إلى عنوانك المسجل خلال بضعة أيام.

استخراج بطاقة الرقم القومي خلال ساعتين.. الأماكن والرسوم

استخراج بطاقة الرقم القومي إليكترونيا موقع الداخلية

1- الدخول إلى الموقع الإلكتروني لوزارة الداخلية https://www.moi.gov.eg

2- تسجيل الدخول أو إنشاء حساب جديد.

3- اختر أيقونة الأحوال المدنية.

4- اختر خدمات إلكترونية ثم خدمة بطاقة رقم قومي.

5- ادخل البيانات المطلوبة.

6- تدوين العنوان الذى سيتم استلام فيه البطاقة الجديدة.

7- سداد الرسوم 175 جنيهًا غير شاملة التوصيل والضريبة من خلال البطاقة الائتمانية أو الدفع عند الاستلام.

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استلم في نفس اليوم.. كم سعر استخراج بطاقة بدل فاقد؟

استخراج بطاقة شخصية بدل فاقد
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