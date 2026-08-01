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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

أخبار البلد

في دقائق.. كيفية استخراج شهادة ميلاد كمبيوتر

كيفية استخراج شهادة ميلاد كمبيوتر
كيفية استخراج شهادة ميلاد كمبيوتر
محمد غالي

يتزايد اهتمام المواطنين بالبحث عن طرق استخراج شهادة ميلاد 2026، سواء عبر الإنترنت أو من خلال الماكينات الذكية التابعة لوزارة الداخلية، باعتبارها من الخدمات التي توفر الوقت والجهد وتغني عن التوجه إلى مكاتب السجل المدني.

كيفية استخراج شهادة ميلاد كمبيوتر 

وتتيح هذه الخدمات للمواطنين الحصول على الشهادة المميكنة بسهولة، من خلال إدخال البيانات المطلوبة وسداد الرسوم، مع تحديد موعد استلام الوثيقة الرسمية دون الحاجة إلى الانتظار لفترات طويلة.

وتأتي هذه الخدمة ضمن منظومة التحول الرقمي التي تنفذها وزارة الداخلية ممثلة في قطاع الأحوال المدنية، بهدف التوسع في تقديم الخدمات الحكومية إلكترونيا، وتسهيل حصول المواطنين على المستندات الرسمية بأسرع وقت ممكن.

استخراج شهادة ميلاد من الماكينات الذكية

أتاحت وزارة الداخلية إمكانية استخراج شهادة الميلاد من خلال الماكينات الذكية المنتشرة في عدد من المواقع، حيث تستغرق عملية استخراج الشهادة أقل من 5 دقائق، مقابل رسوم تبلغ 50 جنيها، ويتم سدادها نقديا عبر الماكينة دون أي تدخل من الموظفين.

وتوفر الماكينات أيضا خدمات استخراج شهادات الوفاة والزواج والطلاق، ضمن حزمة الخدمات الذكية التي يقدمها قطاع الأحوال المدنية.

خطوات استخراج شهادة ميلاد من الماكينات الذكية 2026

يمكن استخراج شهادة الميلاد من الماكينات الذكية باتباع الخطوات التالية:

الوقوف أمام الماكينة لإتمام عملية التعرف على بصمة الوجه وأحد الأصابع.
اختيار خدمة "شهادة الميلاد" من القائمة الرئيسية.
إدخال الرقم القومي كاملا كما هو مدون ببطاقة الرقم القومي.
إدخال رقم المصنع الموجود على بطاقة الرقم القومي.
كتابة اسم الأم كاملا وفقا للبيانات المسجلة بشهادة الميلاد.
سداد الرسوم المقررة واستلام الشهادة خلال دقائق.

كيفية استخراج شهادة ميلاد كمبيوتر 

استخراج شهادة ميلاد أونلاين بدون الذهاب إلى السجل المدني

كما يمكن للمواطنين استخراج شهادة الميلاد إلكترونيا دون الحاجة إلى زيارة السجل المدني، من خلال موقع وزارة الداخلية أو منصة مصر الرقمية، عبر خطوات بسيطة تشمل إدخال البيانات المطلوبة واختيار وسيلة السداد، ثم تحديد عنوان الاستلام.

وتتمثل خطوات استخراج شهادة الميلاد عبر موقع وزارة الداخلية في الآتي:

الدخول إلى موقع وزارة الداخلية المخصص لخدمات الأحوال المدنية.
اختيار خدمة الإنترنت للمواطنين.
الضغط على خدمة "شهادة الميلاد".
إدخال البيانات المطلوبة بشكل صحيح.
اختيار طريقة سداد الرسوم، سواء إلكترونيا أو عند الاستلام.
انتظار إخطار بموعد تسليم الشهادة.

استخراج شهادة ميلاد كمبيوتر عبر منصة مصر الرقمية

تتيح منصة مصر الرقمية أيضا خدمة استخراج شهادة ميلاد كمبيوتر إلكترونيا، من خلال اتباع الخطوات التالية:

تسجيل الدخول إلى منصة مصر الرقمية أو إنشاء حساب جديد.
اختيار خدمات الأحوال المدنية.
الضغط على خدمة "شهادة ميلاد".
الموافقة على الشروط والأحكام.
إدخال بيانات مقدم الطلب، والتي تشمل الرقم القومي، والبريد الإلكتروني، ورقم الهاتف، والعنوان.
تحديد وسيلة سداد الرسوم.
استلام رسالة توضح موعد توصيل الشهادة إلى العنوان المسجل.

كيفية استخراج شهادة ميلاد كمبيوتر 

رسوم استخراج شهادة ميلاد 2026

حددت وزارة الداخلية رسوم استخراج شهادة الميلاد من خلال الماكينات الذكية بقيمة 50 جنيها، بينما تختلف رسوم استخراج الشهادة عبر الخدمات الإلكترونية وفقا لطريقة التوصيل والخدمة المختارة، مع إمكانية السداد إلكترونيا أو عند استلام الوثيقة.

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