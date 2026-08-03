فيفا يحسم نزاع عبد الحميد معالي ضد الزمالك

أصدرت غرفة أوضاع اللاعبين التابعة للاتحاد الدولي لكرة القدم “فيفا” قرارها في القضية المرفوعة من اللاعب عبد الحميد معالي ضد نادي الزمالك، حيث قضت بأحقية اللاعب في الحصول على قيمة مستحقاته المالية المتبقية لدى النادي، لتنتهي بذلك واحدة من القضايا التي كانت محل متابعة خلال الفترة الماضية.

وبموجب القرار الصادر، أصبح نادي الزمالك مطالبًا بسداد المبلغ المستحق للاعب خلال فترة لا تتجاوز 45 يومًا من تاريخ الإخطار بالقرار، وذلك وفقًا للوائح المنظمة لمنازعات اللاعبين في الاتحاد الدولي لكرة القدم.

ويهدف تحديد هذه المهلة إلى منح النادي فرصة لتنفيذ الحكم بشكل طوعي قبل اللجوء إلى أي إجراءات تأديبية إضافية من جانب “فيفا”.

وفي حال عدم التزام الزمالك بتنفيذ القرار خلال المدة المحددة، فإن النادي سيكون معرضًا لتوقيع عقوبة جديدة تتمثل في إيقاف قيد اللاعبين لفترتي انتقال إضافيتين، وهو ما قد ينعكس بشكل مباشر على قدرة الفريق في إبرام صفقات جديدة خلال الفترات المقبلة.

وتعد هذه العقوبة من الإجراءات التي يطبقها الاتحاد الدولي لضمان التزام الأندية بسداد المستحقات المالية للاعبين وفقًا للوائح المعمول بها.

في المقابل، تعمل إدارة الزمالك على تسوية عدد من الملفات المالية والقانونية الخاصة باللاعبين السابقين، في محاولة لإنهاء النزاعات القائمة وتجنب أي عقوبات جديدة قد تؤثر على استقرار النادي أو خططه في سوق الانتقالات.

وتضع الإدارة أولوية كبيرة لإنهاء هذه القضايا، خاصة مع رغبة الجهاز الفني في تدعيم الفريق بعناصر جديدة استعدادًا للموسم المقبل.

ويأتي قرار “فيفا” في إطار متابعة الاتحاد الدولي لملفات النزاعات المالية بين الأندية واللاعبين، والتأكيد على ضرورة التزام جميع الأندية بتنفيذ الأحكام الصادرة وسداد المستحقات في المواعيد المحددة، بما يضمن حماية حقوق اللاعبين والحفاظ على نزاهة المنظومة الكروية وفق اللوائح الدولية.



