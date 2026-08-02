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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

أخبار العالم

"الدفاع" الروسية تعلن استهداف مراكز إدارة مسيرات تابعة للقوات الأوكرانية في خاركوف

"الدفاع" الروسية تعلن استهداف مراكز إدارة مسيرات تابعة للقوات الأوكرانية في خاركوف
"الدفاع" الروسية تعلن استهداف مراكز إدارة مسيرات تابعة للقوات الأوكرانية في خاركوف
أ ش أ

أعلنت وزارة الدفاع الروسية، اليوم الأحد، أن سلاح الجو الروسي نفذ غارات جوية باستخدام قنابل وصواريخ موجهة استهدفت مراكز إدارة مسيرات تابعة للقوات الأوكرانية في مقاطعة خاركوف، مؤكدة تحقيق إصابات دقيقة في جميع الأهداف.
وأوضحت وزارة الدفاع الروسية - في بيان أوردته وكالة الأنباء الروسية "سبوتنيك" - أن القوات الجوية الروسية نفذت غارة جوية على أهداف أوكرانية، شملت نقاط إدارة الطائرات المسيرة التابعة للواء المشاة الآلي المنفصل 52 من القوات المسلحة الأوكرانية في بلدة بروديانكا، وكذلك اللواء الميكانيكي المنفصل 33 التابع للقوات المسلحة الأوكرانية في بلدة سينكوفو، في مقاطعة خاركوف.
وأضاف البيان أن الضربات شملت أيضا نقطة تمركز مؤقتة للواء الدفاع الإقليمي المنفصل 117 في بلدة رايغورودوك الواقعة في دونيتسك.
وأوضح البيان أن الطائرات المشاركة في المهام القتالية استخدمت قنابل جوية من طراز "فاب-500" و"فاب-250"، بالإضافة إلى صاروخ موجه من نوع "إل إم يو آر إكس-39".

وزارة الدفاع الروسية سلاح الجو الروسي غارات جوية قنابل وصواريخ موجهة مسيرات تابعة للقوات الأوكرانية مقاطعة خاركوف

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