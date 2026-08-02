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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

بالصور

علاج فرط التصبغ .. فوائد صحية غير متوقعة من قشر الرمان

فوائد صحية غير متوقعة من قشر الرمان
فوائد صحية غير متوقعة من قشر الرمان
رنا عصمت

يحتوي قشر الرمان على العديد من مضادات الأكسدة، على الرغم من أن الأشخاص لا يأكلونه عادة، إلا أنه يمكن تجفيف القشور وطحنها إلى مسحوق ناعم لتناولها كشاي، ويمكن أيضًا تحويله إلى معجون للبشرة، ويمكن أيضًا شراؤه كمكمل غذائي.

فوائد قشور الرمان لتصبغات البشرة..


1- علاج لتصبغ البشرة..

تحتوي قشور الرمان أيضًا على عوامل واقية من الشمس يمكن أن تنقذ بشرتك من أشعة UVA و UVB الضارة التي يمكن أن تقطع شوطًا طويلًا في الوقاية من سرطان الجلد، فيما يلي بعض العلاجات المنزلية للتخلص من اسمرار البشرة بشكل طبيعي.

طريقة الاستخدام: اصنع مسحوقًا بقشر الرمان المجفف بالشمس وخزنه في وعاء محكم الغلق، امزج هذا المسحوق مع اللوشن أو الكريم ، ويفضل 20 دقيقة قبل مغادرة المنزل، بدلًا من ذلك ، يمكنك أيضًا مزج البودرة مع بعض الزيوت الأساسية وتطبيقها على وجهك ، إذا كنت ترغب في استخدام واقي الشمس الطبيعي.

2-تحضير مسحوق قشر الرمان للبشرة

ـ اغسلي القشور جيدًا، ثم اتركيها لتجف في ضوء الشمس المباشر لمدة يومين إلى ثلاثة أيام.

ـ اطحني القشور حتى تصبح مسحوقًا ناعمًا، واحفظيه في وعاء محكم الإغلاق.

ـ للحصول على أفضل النتائج في علاج البقع الداكنة وعلامات التمدد:

ـ خذي ملعقة صغيرة من مسحوق القشر واخلطيها مع ماء الورد لتكوين عجينة ناعمة

ـ ضعي المعجون على المناطق المصابة لمدة 10–15 دقيقة، ثم اشطفيه بالماء الفاتر.

ـ استخدميه مرتين إلى ثلاث مرات أسبوعيًا، ومع الاستخدام المنتظم ستلاحظين:

تقليل البقع الداكنة والتصبغات.

تحسين نضارة البشرة.

تخفيف ندوب حب الشباب.

المصدر: timesofindia


 

فوائد صحية غير متوقعة من قشر الرمان فوائد قشور الرمان لتصبغات البشرة فوائد قشور الرمان قشر الرمان

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