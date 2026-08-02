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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

تكنولوجيا وسيارات

فيفو تبدأ ثورة التحديثات.. قائمة الأجهزة المؤهلة لتشغيل OriginOS 7

برنامج OriginOS 7
برنامج OriginOS 7
لمياء الياسين

بدأت شركة فيفو مؤخرًا استقطاب مختبرين لبرنامج OriginOS 7 التجريبي، الذي سيتيح لاحقًا لمستخدمين مختارين الوصول المبكر إلى البرنامج قبل إصداره الرسمي وقد كشفت الشركة عن أجهزة فيفو وآي كيو أو المؤهلة للمشاركة في البرنامج التجريبي.

على الجانب الآخر بدأ برنامج الاختبار التجريبي في الصين أولاً، ومن المتوقع أن تنضم مناطق أخرى إلى البرنامج في الأسابيع المقبلة.


أجهزة Vivo و iQOO المؤهلة لبرنامج OriginOS 7 التجريبي؟

في المرحلة الأولى من الاختبار التجريبي، تقبل شركة Vivo طلبات من المستخدمين الذين يحملون أيًا من هذه الأجهزة:

أجهزة فيفو

فيفو X300 برو
فيفو إكس فولد 6
فيفو باد 6 برو
أجهزة iQOO:

آي كيو أو 15
جهاز iQOO Pad 6 Pro

كيفية التسجيل في برنامج OriginOS 7 التجريبي؟
 للانضمام إلى برنامج اختبار النسخة التجريبية من OriginOS 7، يجب أن تمتلك جهازًا مؤهلًا وأن تكون مقيمًا في الصين، وقد بدأ التسجيل في النسخة التجريبية في 30 يوليو ، وسيستمر حتى 4 أغسطس  بتوقيت الصين.

شركة فيفو برنامج OriginOS 7 شركة Vivo جهاز iQOO Pad 6 Pro البرنامج التجريبي النسخة التجريبية

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