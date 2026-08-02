فيفو تبدأ ثورة التحديثات.. قائمة الأجهزة المؤهلة لتشغيل OriginOS 7

بدأت شركة فيفو مؤخرًا استقطاب مختبرين لبرنامج OriginOS 7 التجريبي، الذي سيتيح لاحقًا لمستخدمين مختارين الوصول المبكر إلى البرنامج قبل إصداره الرسمي وقد كشفت الشركة عن أجهزة فيفو وآي كيو أو المؤهلة للمشاركة في البرنامج التجريبي.

على الجانب الآخر بدأ برنامج الاختبار التجريبي في الصين أولاً، ومن المتوقع أن تنضم مناطق أخرى إلى البرنامج في الأسابيع المقبلة.





أجهزة Vivo و iQOO المؤهلة لبرنامج OriginOS 7 التجريبي؟

في المرحلة الأولى من الاختبار التجريبي، تقبل شركة Vivo طلبات من المستخدمين الذين يحملون أيًا من هذه الأجهزة:

أجهزة فيفو

فيفو X300 برو

فيفو إكس فولد 6

فيفو باد 6 برو

أجهزة iQOO:

آي كيو أو 15

جهاز iQOO Pad 6 Pro



كيفية التسجيل في برنامج OriginOS 7 التجريبي؟

للانضمام إلى برنامج اختبار النسخة التجريبية من OriginOS 7، يجب أن تمتلك جهازًا مؤهلًا وأن تكون مقيمًا في الصين، وقد بدأ التسجيل في النسخة التجريبية في 30 يوليو ، وسيستمر حتى 4 أغسطس بتوقيت الصين.