تحديث أندرويد 17 من فيفو يصل إلى تلك الأجهزة هل هاتفك منهم؟

مع اقتراب موعد الإصدار المستقر لنظام أندرويد 17، سارعت الشركات المصنعة إلى تطويره لضمان طرحه في الوقت المناسب لأجهزتها. شركة فيفو ليست الوحيدة في هذا الصدد، فقد أطلقت برنامجها التجريبي لنظام أندرويد 17 في أوائل أبريل، وتستعد لإصدار مستقر في وقت لاحق من هذا العام، مع واجهة المستخدم المخصصة OriginOS 7 كخيار رئيسي.
إذا كنت تملك هاتفًا من Vivo أو iQOO، فربما تتطلع إلى التحديث الرئيسي القادم للبرنامج. لذا، أعددنا قائمة بالأجهزة التي من المؤكد أنها ستتلقى تحديث Android 17. راجع القائمة أدناه لمعرفة ما إذا كان جهازك من بينها.
هواتف فيفو مؤهلة لتحديث أندرويد 17
سلسلة Vivo X
فيفو X300
فيفو X300 برو
فيفو X300 ألترا
فيفو X300 FE
فيفو X200
فيفو X200 برو
فيفو X200 FE
فيفو X200T
فيفو X100
فيفو إكس 100 برو
سلسلة Vivo V
فيفو V70
فيفو V70 FE
فيفو V70 إيليت
فيفو V60
فيفو V60e
فيفو V60 لايت
فيفو V60 لايت 4G
فيفو V50
فيفو V50e
فيفو V50 لايت
فيفو V50 لايت 4G
فيفو V40
فيفو V40 برو
سلسلة Vivo T
هاتف Vivo T5 Pro
Vivo T5x
فيفو تي 4
فيفو تي 4 لايت
فيفو تي 4 برو
فيفو تي 4 ألترا
Vivo T4x
Vivo T4R
هواتف iQOO مؤهلة لتحديث Android 17
سلسلة iQOO الرائدة
آي كيو أو 15
آي كيو أو أو 15 ألترا
آي كيو أو أو 15 آر
آي كيو أو 13
آي كيو أو 12
آي كيو أو 12 برو
سلسلة iQOO Z
آي كيو أو زد 11
آي كيو أو زد 11 إكس
آي كيو أو زد 10
هاتف iQOO Z10 لايت
iQOO Z10x
هاتف iQOO Z10R
سلسلة iQOO Neo
آي كيو أو نيو 10
آي كيو أو نيو 10 آر
آي كيو أو نيو 9 برو
من المهم ملاحظة أن شركة Vivo لم تؤكد بعد أي الأجهزة سيتم ترقيتها إلى Android 17. لذلك، كان علينا الحصول على سياسة التحديث لكل جهاز لإعداد القائمة، وبالتالي، يمكننا القول بثقة أن الأجهزة المدرجة في القائمة مضمونة لتلقي التحديث بمجرد بدء طرحه.
سرعان ما ستلاحظ غياب هواتف سلسلة Vivo Y عن القائمة. لم نُدرجها لأن الشركة لم تُعلن عن سياسة تحديث لمعظم أجهزة سلسلة Y، بما في ذلك الطرازات الحديثة. لذا، ورغم غيابها عن قائمتنا، يُفترض أن تكون العديد من الطرازات الحديثة مؤهلة للتحديث.
الجدول الزمني لإصدار نظام Android 17
وفقًا للجدول الزمني الرسمي ، ستصدر جوجل النسخة المستقرة من نظام أندرويد 17 في يونيو 2026 تقريبًا. في ذلك الوقت ستتلقى أجهزة بكسل التحديث، لكن العلامات التجارية الخارجية، بما في ذلك فيفو، تستغرق وقتًا إضافيًا لتطوير وتحسين واجهات المستخدم المخصصة الخاصة بها، مثل OriginOS، للعمل مع أحدث إصدار من أندرويد.
لذا، حتى لو أعلنت جوجل عن إصدار نظام أندرويد 17 المستقر في يونيو، فسيتعين على مستخدمي هواتف فيفو وآيكو الانتظار بضعة أشهر أخرى قبل أن يبدأوا بتلقي التحديث مع نسخة جديدة من واجهة فيفو المخصصة. وإذا ما قسنا على الإصدارات السابقة، فمن المتوقع أن يبدأ طرح التحديث في سبتمبر تقريبًا.