تحديث أندرويد 17 من فيفو يصل إلى تلك الأجهزة هل هاتفك منهم؟



مع اقتراب موعد الإصدار المستقر لنظام أندرويد 17، سارعت الشركات المصنعة إلى تطويره لضمان طرحه في الوقت المناسب لأجهزتها. شركة فيفو ليست الوحيدة في هذا الصدد، فقد أطلقت برنامجها التجريبي لنظام أندرويد 17 في أوائل أبريل، وتستعد لإصدار مستقر في وقت لاحق من هذا العام، مع واجهة المستخدم المخصصة OriginOS 7 كخيار رئيسي.

إذا كنت تملك هاتفًا من Vivo أو iQOO، فربما تتطلع إلى التحديث الرئيسي القادم للبرنامج. لذا، أعددنا قائمة بالأجهزة التي من المؤكد أنها ستتلقى تحديث Android 17. راجع القائمة أدناه لمعرفة ما إذا كان جهازك من بينها.



هواتف فيفو مؤهلة لتحديث أندرويد 17



سلسلة Vivo X

فيفو X300

فيفو X300 برو

فيفو X300 ألترا

فيفو X300 FE

فيفو X200

فيفو X200 برو

فيفو X200 FE

فيفو X200T

فيفو X100

فيفو إكس 100 برو



سلسلة Vivo V

فيفو V70

فيفو V70 FE

فيفو V70 إيليت

فيفو V60

فيفو V60e

فيفو V60 لايت

فيفو V60 لايت 4G

فيفو V50

فيفو V50e

فيفو V50 لايت

فيفو V50 لايت 4G

فيفو V40

فيفو V40 برو

سلسلة Vivo T

هاتف Vivo T5 Pro



Vivo T5x

فيفو تي 4

فيفو تي 4 لايت

فيفو تي 4 برو

فيفو تي 4 ألترا

Vivo T4x

Vivo T4R



هواتف iQOO مؤهلة لتحديث Android 17



سلسلة iQOO الرائدة

آي كيو أو 15

آي كيو أو أو 15 ألترا

آي كيو أو أو 15 آر

آي كيو أو 13

آي كيو أو 12

آي كيو أو 12 برو



سلسلة iQOO Z

آي كيو أو زد 11

آي كيو أو زد 11 إكس

آي كيو أو زد 10

هاتف iQOO Z10 لايت

iQOO Z10x

هاتف iQOO Z10R



سلسلة iQOO Neo

آي كيو أو نيو 10

آي كيو أو نيو 10 آر

آي كيو أو نيو 9 برو



من المهم ملاحظة أن شركة Vivo لم تؤكد بعد أي الأجهزة سيتم ترقيتها إلى Android 17. لذلك، كان علينا الحصول على سياسة التحديث لكل جهاز لإعداد القائمة، وبالتالي، يمكننا القول بثقة أن الأجهزة المدرجة في القائمة مضمونة لتلقي التحديث بمجرد بدء طرحه.

سرعان ما ستلاحظ غياب هواتف سلسلة Vivo Y عن القائمة. لم نُدرجها لأن الشركة لم تُعلن عن سياسة تحديث لمعظم أجهزة سلسلة Y، بما في ذلك الطرازات الحديثة. لذا، ورغم غيابها عن قائمتنا، يُفترض أن تكون العديد من الطرازات الحديثة مؤهلة للتحديث.



الجدول الزمني لإصدار نظام Android 17



وفقًا للجدول الزمني الرسمي ، ستصدر جوجل النسخة المستقرة من نظام أندرويد 17 في يونيو 2026 تقريبًا. في ذلك الوقت ستتلقى أجهزة بكسل التحديث، لكن العلامات التجارية الخارجية، بما في ذلك فيفو، تستغرق وقتًا إضافيًا لتطوير وتحسين واجهات المستخدم المخصصة الخاصة بها، مثل OriginOS، للعمل مع أحدث إصدار من أندرويد.

لذا، حتى لو أعلنت جوجل عن إصدار نظام أندرويد 17 المستقر في يونيو، فسيتعين على مستخدمي هواتف فيفو وآيكو الانتظار بضعة أشهر أخرى قبل أن يبدأوا بتلقي التحديث مع نسخة جديدة من واجهة فيفو المخصصة. وإذا ما قسنا على الإصدارات السابقة، فمن المتوقع أن يبدأ طرح التحديث في سبتمبر تقريبًا.