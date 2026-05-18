تخلص من تطبيقات سامسونج غير القابلة للحذف.. تجربة برمجية تمنح هاتفك سرعة صاروخية

أثبتت تجربة برمجية حديثة أجراها خبراء موقع "Android Police" التقني الشهير، أن التخلص من تطبيقات سامسونج المثبتة مسبقاً (Bloatware) والتي تصنفها الشركة بأنها "غير قابلة للحذف"، يمنح هواتف "Galaxy" قفزة نوعية غير متوقعة في الأداء، وينهي تماماً أزمة استنزاف طاقة البطارية وبيانات الهاتف الخلفية التي يشتكي منها ملايين المستخدمين.

تطبيقات خفية تلتهم البطارية والإنترنت

تستهدف المعركة البرمجية التي خاضها خبراء التقنية حزمة التطبيقات المكررة والخدمات الخلفية التي تفرضها سامسونج إجبارياً على واجهتها، وفي مقدمتها مساعد "Bixby" وتطبيق "Galaxy Store" و"Samsung Free".

وأوضح التقرير أن هذه البرمجيات تعمل بشكل صامت ومستمر في خلفية النظام لتحديث المحتوى والتحقق من البيانات، بل وتقوم أحياناً بتحميل ألعاب وتطبيقات إعلانية دون إذن مباشر، مما يستهلك ما يصل إلى 20% من طاقة البطارية والميجابايت اليومية باعتراف رادارات فحص الاستهلاك.

الحل السحري عبر أدوات "ADB" الاحترافية

يعتمد المستخدمون عادة على خيار "الإيقاف المؤقت" للتطبيقات المزعجة، إلا أن النظام يعيد تنشيطها تلقائياً؛ مما دفع المحترفين إلى استخدام جسر تصحيح أندرويد "ADB" (Android Debug Bridge) عبر الكمبيوتر.

وتتيح هذه الطريقة الآمنة، التي لا تتطلب كسر حماية الهاتف "Root"، إرسال أوامر برمجية مباشرة عبر البرمجة النصية لإزالة الأكواد الجراحية لتطبيقات مستعصية مثل "AR Zone" وخدمات مايكروسوفت المدمجة (LinkedIn وM365)، مما يحرر مساحات تخزينية هائلة داخل الذاكرة العشوائية (RAM).

نتائج فورية وواجهة مستخدم أكثر سلاسة

أظهرت النتائج اللحظية بعد عملية التطهير البرمجي تحولاً جذرياً في سلوك الهاتف، حيث اختفى التباطؤ (Lag) تماماً عند التنقل بين القوائم وتصفح الإنترنت، وأصبحت التطبيقات الأساسية مثل "Google Photos" تفتح بسرعة فائقة دون تداخل مع استوديو سامسونج التقليدي.

وحث الخبراء مستخدمي هواتف سامسونج، خصوصاً من أصحاب الفئات المتوسطة والقديمة لعام 2026، على ضرورة تعطيل هذه الشراكات البرمجية المدمجة لاستعادة السيطرة الكاملة على عتاد هواتفهم وجعلها تبدو وكأنها أجهزة جديدة تماماً.

يبرهن النجاح المدوي لتجربة حذف تطبيقات سامسونج على أن كثرة البرمجيات المفروضة تظل العيب الأكبر الذي يهدد استقرار الهواتف الذكية؛ ومع توجه جوجل وسامسونج لاعتماد تطبيقات موحدة مستقبلاً، يبقى الاعتماد على الحلول اليدوية الذكية هو الخيار الأفضل للمستخدم داخل مصر والعالم العربي للحصول على هاتف سريع ونظيف وموفر للطاقة.