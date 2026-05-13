سامسونج تتخذ إجراءات صارمة ضد بعض التطبيقات فما القصة؟

بدأت شركة سامسونج اختبار لميزة جديدة تستهدف التطبيقات التي تُغرق هواتف المستخدمين وذلك بالإعلانات والتنبيهات الدعائية المزعجة، وذلك ضمن تحديث جديد لتطبيق Device Care المخصّص لإدارة أجهزة جالاكسي وصيانتها.

وضع السُبات العميق Deep Sleep

وتتيح الميزة الجديدة، والتي ظهرت في الإصدار 13.8.80.7 من التطبيق، رصد بعض التطبيقات التي ترسل لعددًا كبيرًا من الإشعارات الإعلانية، ثم القيام بتقييد نشاطها تلقائيًا وذلك عبر نقلها إلى وضع السُبات العميق Deep Sleep ، مما قد يمنعها من العمل في الخلفية أو القيام بإرسال المزيد من التنبيهات، إلا إذا قرّر المستخدم إعادة تفعيلها.

التنبيهات الإعلانية المتكرّرة

وتركّز الأداة على ما تصفه سامسونج بـ التنبيهات الإعلانية المتكرّرة ، وذلك بدلًا من حظر الإعلانات داخل المتصفح أو التطبيقات نفسها. وتأتي هذه الخطوة بعدما اشتكى كثير من المستخدمين من تطبيقات بسيطة، وذلك مثل تطبيقات الطقس أو الآلة الحاسبة، والتي ترسل إشعارات دعائية لألعاب أو خدمات غير مرتبطة بوظيفتها الأساسية

تحديث جديد لتطبيق Device Care



يعد من المزعج أن يحاول تطبيق الطقس بيع العملات الرقمية أو أن يُرسل تطبيق الآلة الحاسبة ألعابًا عشوائية. ويبدو أن سامسونج تتفق مع هذا الرأي، وهي الآن تُتيح للمستخدمين طريقةً لإيقاف الإشعارات المزعجة نهائيًا.

تقول سامسونج إن هذه الميزة ليست مثالية وقد لا تعمل بشكل صحيح دائمًا. يمكنك التحقق من التطبيقات التي تم تقييدها في أي وقت بالانتقال إلى الإعدادات -> العناية بالجهاز -> تقرير العناية -> التنبيهات المفرطة .

في الوقت الحالي، يبدو أن هذه الميزة متوفرة فقط في سلسلة هواتف Galaxy S26 . والسؤال الأهم هو ما إذا كانت ستتوفر للأجهزة الأقدم. من المحتمل أن تكون مرتبطة بنظام One UI 8.5 ، الذي بدأ طرحه مؤخرًا. كما لم تُصرّح سامسونج بعدُ ما إذا كانت الأداة ستحجب إعلانات الإشعارات الخاصة بها، وهو ما سيُمثّل الاختبار الحقيقي.