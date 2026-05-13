قفزة جديدة.. الريال السعودي يقترب من الـ 15 جنيهاً تزامنًا مع موسم الحج

شهد سعر الريال السعودي ارتفاعًا جديدًا أمام الجنيه المصري مع بداية تعاملات اليوم، ليواصل صعوده القوي داخل البنوك بالتزامن مع زيادة الطلب على العملة السعودية تزامناً مع موسم الحج، وسط حالة ترقب لتحركات الأسعار خلال الأيام المقبلة.

وتمكن الريال السعودي من كسر حاجز الـ 14 جنيهًا في عدد من البنوك اليوم، ليسجل مستويات جديدة مقارنة بالفترة الماضية، مدفوعًا بزيادة الإقبال على شراء العملة السعودية من جانب المواطنين الراغبين في السفر لأداء مناسك الحج.

أعلى وأقل سعر

وسجل الريال السعودي أعلى سعر للبيع داخل بنك الكويت الوطني NBK عند 14.26 جنيه، فيما سجل أقل سعر للبيع داخل بنك الإسكندرية عند 14.09 جنيه، بينما تراوح السعر في أغلب البنوك بين 14.11 و14.13 جنيه.

وجاءت أسعار الريال السعودي في البنوك اليوم كالتالي:

شراء 14.10 جنيه بيع 14.13 جنيه بنك QNB الأهلي

شراء 14.10 جنيه بيع 14.12 جنيه البنك المركزي المصري

شراء 14.09 جنيه بيع 14.13 جنيه المصرف العربي الدولي

شراء 14.08 جنيه بيع 14.12 جنيه البنك الأهلي الكويتي (بيريوس)

شراء 14.08 جنيه بيع 14.11 جنيه البنك التجاري الدولي CIB

شراء 14.08 جنيه بيع 14.12 جنيه بنك مصر

شراء 14.05 جنيه بيع 14.12 جنيه البنك الأهلي المصري

شراء 14.05 جنيه بيع 14.12 جنيه بنك قناة السويس

شراء 14.05 جنيه

بيع 14.14 جنيه