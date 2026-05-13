اقتصاد

قفزة جديدة.. الريال السعودي يقترب من الـ 15 جنيهاً تزامنًا مع موسم الحج

رانيا أيمن

شهد سعر الريال السعودي ارتفاعًا جديدًا أمام الجنيه المصري مع بداية تعاملات اليوم، ليواصل صعوده القوي داخل البنوك بالتزامن مع زيادة الطلب على العملة السعودية تزامناً مع موسم الحج، وسط حالة ترقب لتحركات الأسعار خلال الأيام المقبلة.

وتمكن الريال السعودي من كسر حاجز الـ 14 جنيهًا في عدد من البنوك اليوم، ليسجل مستويات جديدة مقارنة بالفترة الماضية، مدفوعًا بزيادة الإقبال على شراء العملة السعودية من جانب المواطنين الراغبين في السفر لأداء مناسك الحج.

سعر الريال السعودي أمام الجنيه اليوم الثلاثاء 7 أبريل 2026

أعلى وأقل سعر 

وسجل الريال السعودي أعلى سعر للبيع داخل بنك الكويت الوطني NBK عند 14.26 جنيه، فيما سجل أقل سعر للبيع داخل بنك الإسكندرية عند 14.09 جنيه، بينما تراوح السعر في أغلب البنوك بين 14.11 و14.13 جنيه.

وجاءت أسعار الريال السعودي في البنوك اليوم كالتالي:

  • بنك HSBC
    شراء 14.10 جنيه
    بيع 14.13 جنيه
  • بنك QNB الأهلي
    شراء 14.10 جنيه
    بيع 14.12 جنيه
  • البنك المركزي المصري
    شراء 14.09 جنيه
    بيع 14.13 جنيه
  • المصرف العربي الدولي
    شراء 14.08 جنيه
    بيع 14.12 جنيه
  • البنك الأهلي الكويتي (بيريوس)
    شراء 14.08 جنيه
    بيع 14.11 جنيه
  • البنك التجاري الدولي CIB
    شراء 14.08 جنيه
    بيع 14.12 جنيه
  • بنك مصر
    شراء 14.05 جنيه
    بيع 14.12 جنيه
  • البنك الأهلي المصري
    شراء 14.05 جنيه
    بيع 14.12 جنيه
  • بنك قناة السويس
    شراء 14.05 جنيه
    بيع 14.14 جنيه
  • بنك البركة
    شراء 14.04 جنيه
    بيع 14.11 جنيه
  • كريدي أجريكول
    شراء 14.03 جنيه
    بيع 14.13 جنيه
  • بنك الإسكندرية
    شراء 13.99 جنيه
    بيع 14.09 جنيه
  • بنك الكويت الوطني NBK
    شراء 13.95 جنيه
    بيع 14.26 جنيه
  • البنك العقاري المصري العربي
    شراء 13.70 جنيه
