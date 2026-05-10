آخر تحديث لـ سعر الريال السعودي في البنوك اليوم الأحد 10مايو

استقر سعر الريال السعودي علي مستوي البنوك العاملة في مصر مع انتهاء التعاملات الصباحية اليوم الأحد 10-5-2026 بدون تغيير.

سعر الريال السعودي

وسجل متوسط سعر الريال السعودي ثابتاً، علي مستوي الجهاز المصرفي وذلك لليوم الرابع على التوالي.

سعر الريال السعودي في البنك المركزي

بلغ متوسط سعر الريال السعودي في البنك المركزي المصري 13.99 جنيها للشراء و 14.02 جنيها للبيع.

أقل سعر

وسجل أقل سعر ريال سعودي 13.54 جنيه للشراء و 14.03 جنيها للبيع في المصرف المتحد.

وبلغ أقل سعر ريال سعودي 13.64 جنيه للشراء و 14.03 جنيهًا للبيع في بنك العقاري المصري العربي.

وصل ثالث أقل سعر ريال سعودي 13.64 جنيه للشراء و 14.03 جنيهًأ للبيع في بنك ابوظبي التجاري.

وتراوح سعر الريال السعودي مقابل الجنيه بين 13.78 و 13.87 جنيها للشراء و14.02 و 14.17 جنيهًا للبيع في بنوك " الكويت الوطني، سايب، التنمية الصناعية".

وبلغ سعر الريال السعودي أمام الجنيه 13.89 و 13.93 جنيه للشراء و 14.02 و 14.09 جنيها للبيع في بنوك " الإمارات دبي الوطني، العربي الإفريقي الدولي، كريدي أجريكول، أبوظبي الأول، الإسكندرية، ميد بنك".

متوسط سعر الريال السعودي

وسجل متوسط سعر ريال سعودي في أغلب البنوك 13.95 و 14.98جنيها للشراء و 14.02 و14.03 جنيها للبيع في بنوك " فيصل الإسلامي، التجاري الدولي CIB،نكست الأهلي المصري، البركة ،التعمير والاسكان، مصر".

أعلي سعر

سجل أعلي سعر ريال سعودي 14.02 جنيها للشراء و 14.07 جنيها للبيع في مصرف أبوظبي الإسلامي .

وسجل ثاني أعلي ريال سعودي 14 جنيها للشراء و 14.03 جنيها للبيع في بنوك “ بيت النمويل الكويتي، المصرف العربي الدولي، الأهلي الكويتي”