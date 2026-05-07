الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
اقتصاد

مع اقتراب انتهاء التعاملات.. سعر الريال السعودي والدينار الكويتي مساء اليوم..اعرف التفاصيل

محمد يحيي

استمر استقرار سعر العملات العربية مع اقتراب انتهاء تعاملات مساء اليوم الخميس 7-5-2026؛ داخل السوق الرسمية.

سعر العملات العربية اليوم

وأظهر سعر العملات العربية في مقدمتها الريال السعودي والدينار الكويتي؛ ثباتاً من دون تغير منذ آخر تداول تم اجراؤه في البنوك أمس الأربعاء.

أسعار العملات العربية اليوم

إجازة البنوك

وعطل البنك المركزي المصري العمل في البنوك اعتبارا من صباح اليوم الخميس وحتي مساء السبت المقبل نظرا لمواعيد الراحة الأسبوعية في الجهاز المصرفي و احتفالات عيد العمال.

سعر الريال السعودي

سجل سعر الريال السعودي 14.02 جنيها للشراء و 14.06 جنيها للبيع.

سعر الدينار الكويتي

سجل سعر الدينار الكويتي 171.79 جنيها للشراء و 172.29 جنيها للبيع.

سعر الدرهم الإماراتي

بلغ سعر الدرهم الإماراتي 14.32 جنيها للشراء و 14.36 جنيها للبيع.

سعر الدينار البحريني

بلغ سعر الدينار البحريني 139.26 جنيها للشراء و 139.77 جنيها للبيع.

سعر الريال العماني

وبلغ سعر الريال العماني 136.67 جنيها للشراء و 137.05 جنيها للبيع.

سعر الريال القطري

وصل سعر الريال القطري 14.43 جنيها للشراء و 14.47 جنيها للبيع.

سعر الدينار الأردني

الدينار الأردني سجل 74.212 جنيها للشراء و 74.52 جنيها للبيع.

1000 جنيه في يوم| قفزة كبيرة في سعر الجنيه الذهب.. وعيار 21 مفاجأة

نقل مضيفة طيران للمستشفى للاشتباه بإصابتها بفيروس "هانتا"
الشخير عند النساء علامة مرضية خطيرة
نجل هانى شاكر
المجلس القومي للمرأة
