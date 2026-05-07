مع اقتراب انتهاء التعاملات.. سعر الريال السعودي والدينار الكويتي مساء اليوم..اعرف التفاصيل

استمر استقرار سعر العملات العربية مع اقتراب انتهاء تعاملات مساء اليوم الخميس 7-5-2026؛ داخل السوق الرسمية.

وأظهر سعر العملات العربية في مقدمتها الريال السعودي والدينار الكويتي؛ ثباتاً من دون تغير منذ آخر تداول تم اجراؤه في البنوك أمس الأربعاء.

وعطل البنك المركزي المصري العمل في البنوك اعتبارا من صباح اليوم الخميس وحتي مساء السبت المقبل نظرا لمواعيد الراحة الأسبوعية في الجهاز المصرفي و احتفالات عيد العمال.

سجل سعر الريال السعودي 14.02 جنيها للشراء و 14.06 جنيها للبيع.

سجل سعر الدينار الكويتي 171.79 جنيها للشراء و 172.29 جنيها للبيع.

بلغ سعر الدرهم الإماراتي 14.32 جنيها للشراء و 14.36 جنيها للبيع.

بلغ سعر الدينار البحريني 139.26 جنيها للشراء و 139.77 جنيها للبيع.

وبلغ سعر الريال العماني 136.67 جنيها للشراء و 137.05 جنيها للبيع.

وصل سعر الريال القطري 14.43 جنيها للشراء و 14.47 جنيها للبيع.

الدينار الأردني سجل 74.212 جنيها للشراء و 74.52 جنيها للبيع.