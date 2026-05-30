نانسي عجرم تحتفل بنجاح حفلي باريس وملبورن وتستعد لمفاجأة جديدة

احتفلت الفنانة نانسي عجرم بالنجاح الكبير الذي حققه حفلها الغنائي الأخير في مدينة ملبورن الأسترالية، والذي أُقيم مساء الخميس ضمن جولتها الفنية العالمية لهذا العام، وسط حضور جماهيري واسع وتفاعل لافت من محبيها.

وشاركت نانسي جمهورها عبر حسابها الرسمي على «إنستجرام» مجموعة من الصور ومقاطع الفيديو من أجواء الحفل وكواليسه، وعلقت قائلة: «بعد 20 عامًا.. شكرًا على الترحيب يا ملبورن، سيدني أنتم التاليون»، في إشارة إلى استمرار جولتها الغنائية بأستراليا.

وكانت نانسي عجرم قد احتفلت مؤخرًا أيضًا بنجاح حفلها في باريس، والذي جاء ضمن حفلات جولتها العالمية «Nancy World Tour»، حيث قدمت خلاله باقة من أشهر أغانيها وسط تفاعل كبير من الجمهور والجاليات العربية هناك.

وعلى جانب آخر، تشارك نانسي عجرم في الأغنية الدعائية لفيلم الكراش، المقرر طرحه بدور العرض السينمائي مطلع شهر يونيو المقبل.

وكشف الشاعر أيمن بهجت قمر عن مقطع من الأغنية الدعائية للفيلم عبر حسابه على «إنستجرام»، والتي تحمل اسم «بحن» بصوت نانسي عجرم.

فيلم الكراش

وتدور أحداث فيلم «الكراش» في إطار رومانسي كوميدي حول قصة حب تجمع بين سيدة أعمال ثرية ومحاسب بسيط، قبل أن تتحول علاقتهما إلى سلسلة من المواقف الطريفة التي تكشف الفوارق الاجتماعية والنفسية بينهما.

ويشارك ببطولة الفيلم كل من أحمد داود، ميرنا جميل، شيرين رضا، مريم الجندي، تأليف لؤي السيد، إخراج محمود كريم.