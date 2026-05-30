قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
البيت الأبيض: ترامب لن يبرم اتفاقا مع إيران إلا إذا كان يلبي مطالب أمريكا
كشف حقيقة قيام أجانب بإدارة كوافير للأعمال المنافية للآداب في الجيزة
إبراهيم حسن يكشف حقيقة وجود خلافات حول القائمة النهائية لـ منتخب مصر
أحمد حمدي يدرس عروضا مميزة بعد الرحيل عن الزمالك
FBI يصدر تحذيراً أمنياً عاجلاً لجميع مستخدمي خدمات ومنصات مايكروسوفت
دعاء رابع أيام عيد الأضحى لطلب الرزق والفرج.. أفضل الأدعية في أيام العيد
مدير المركز الكاثوليكي الأردني: الرئيس السيسي نموذج للمواطنة.. والكنائس المصرية تشارك في يوبيل 2030
لمنع الحروق والتصبغات.. نصائح لحماية البشرة من الشمس في العيد
القائمة النهائية لمنتخب مصر بكأس العالم ...تعرف عليها
نانسي عجرم تحتفل بنجاح حفلي باريس وملبورن وتستعد لمفاجأة جديدة
الكاف يخطر اتحاد الكرة بموعد حاسم لتراخيص الأندية
تعليق ناري من ميدو بعد الهجوم على محمد صلاح بسبب إعلانه الأخير
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

رياضة

إبراهيم حسن يكشف حقيقة وجود خلافات حول القائمة النهائية لـ منتخب مصر

إبراهيم حسن
إبراهيم حسن
رباب الهواري

أكد إبراهيم حسن، مدير منتخب مصر الوطني، عدم صحة ما تردد خلال الساعات الماضية بشأن وجود خلافات أو انقسامات داخل الجهاز الفني للمنتخب حول اختيار القائمة النهائية التي ستشارك في الاستحقاقات المقبلة.

شائعات لا أساس لها من الصحة

وأوضح إبراهيم حسن أن الأنباء التي تحدثت عن وجود تباين في وجهات النظر أو خلافات بين أعضاء الجهاز الفني فيما يتعلق بأسماء اللاعبين المختارين لا تمت للحقيقة بصلة، مشددًا على أن كل ما يتم تداوله في هذا الشأن مجرد شائعات لا تستند إلى أي معلومات صحيحة.

وأضاف أن الجهاز الفني والإداري للمنتخب يعمل في أجواء يسودها التفاهم والانسجام الكامل، وأن الجميع يضع مصلحة المنتخب الوطني فوق أي اعتبارات أخرى، وهو ما ينعكس بشكل واضح على طريقة العمل داخل المعسكرات والاجتماعات الخاصة بالفريق.

توافق كامل داخل الجهاز الفني

وأشار مدير المنتخب إلى أن هناك حالة من التوافق التام بين جميع أعضاء الجهاز الفني بقيادة المدير الفني، مؤكدًا أن القرارات المتعلقة باختيار اللاعبين تتم بعد دراسة فنية دقيقة ومناقشات مستفيضة تهدف إلى الوصول إلى أفضل العناصر القادرة على تمثيل الكرة المصرية بالشكل اللائق.

وأكد أن جميع الاختيارات التي تم الاستقرار عليها جاءت وفقًا لمعايير فنية بحتة، بعيدًا عن أي عوامل أخرى، وذلك لضمان تجهيز أفضل قائمة ممكنة لخدمة أهداف المنتخب خلال المرحلة المقبلة.

هدف واحد يجمع الجميع

وشدد إبراهيم حسن على أن جميع أفراد الجهاز الفني والإداري يعملون بروح الفريق الواحد، ويحملون مسؤولية كبيرة تجاه الجماهير المصرية التي تضع آمالًا كبيرة على المنتخب الوطني.

وأضاف أن أعضاء الجهاز على قلب رجل واحد، ويتشاركون نفس الطموح المتمثل في تحقيق نتائج إيجابية وإسعاد الجماهير المصرية، مؤكدًا أن التركيز الكامل ينصب حاليًا على إعداد المنتخب بأفضل صورة ممكنة للمنافسات المقبلة.

واختتم تصريحاته بالتأكيد على أن دعم الجماهير وثقتها يمثلان دافعًا كبيرًا للجهاز الفني واللاعبين، مشيرًا إلى أن الجميع يسعى للعمل بجدية وإخلاص من أجل رفع اسم مصر عاليًا وتحقيق تطلعات الشارع الرياضي المصري

ابراهيم حسن منتخب مصر اخبار منتخب مصر كأس العالم

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

سعر الذهب

1000 جنيه كاملة| مفاجأة في سعر الجنيه الذهب وعيار 21 بعد التراجع الكبير

الفتاة الايطالية

فتاة إيطالية تزعم تعرضها لاعتداء غير أخلاقي من لاعب كرة شهير في مصر

زينة

بعد نجاح سفن دوجز .. زينة ترفع دعوى ضد أحمد عز تطالب بزيادة نفقة المسكن

يورجن كلوب

يورجن كلوب يوافق على تدريب الاتحاد السعودي.. تفاصيل

مجلس النواب

حقيقة سحب مشروع قانون الأسرة أمام مجلس النواب وتشكيل لجنة من الأزهر

ميدفيديف

تصعيد غير مسبوق.. روسيا تهدد أوروبا: النوم الهادئ انتهى

شباب بلوزداد

المنع النهائي | فيفا يصدم بلوزداد بقرار غير متوقع بسبب هذا اللاعب

محمد صلاح

تقارير: اتحاد جدة يجهز مفاجأة كبيرة لـ محمد صلاح

ترشيحاتنا

المليونير السعودي لاحق العتيبي

من فوق جبل عرفات.. قصة مليونير سعودي كرّس حياته لخدمة حجاج بيت الله الحرام

شوربة

ماذا يحدث لجسمك عند تناول شوربة اللحمة؟

طهي اللحوم

كيف تطهي اللحمة بطريقة صحية في عيد الأضحى؟

بالصور

لمنع الحروق والتصبغات.. نصائح لحماية البشرة من الشمس في العيد

نصائح لحماية البشرة
نصائح لحماية البشرة
نصائح لحماية البشرة

أسعار كيا سيراتو موديل 2006 المستعملة في مصر

كيا سيراتو موديل 2006
كيا سيراتو موديل 2006
كيا سيراتو موديل 2006

الفئران تهدد السيارات في ألمانيا.. خسائر بالملايين وأزمة تضرب شركات التأمين

الفئران تهدد السيارات
الفئران تهدد السيارات
الفئران تهدد السيارات

جنيهات من النحاس.. 7 علامات تكشف الذهب المغشوش قبل الشراء

بعد ضبط 6 متهمين صنعوا جنيهات ذهب من النحاس.. 7 علامات تكشف الذهب المغشوش قبل الشراء
بعد ضبط 6 متهمين صنعوا جنيهات ذهب من النحاس.. 7 علامات تكشف الذهب المغشوش قبل الشراء
بعد ضبط 6 متهمين صنعوا جنيهات ذهب من النحاس.. 7 علامات تكشف الذهب المغشوش قبل الشراء

ﻣﻘﺎﻻﺕ

نجاة عبد الرحمن

نجاة عبد الرحمن تكتب : تفكك العالم

د. أمل منصور

د. أمل منصور تكتب : لماذا تتحول أيام العيد أحيانًا إلى ساحة توتر بين الأزواج؟

الكاتبة الصحفية: هند عصام

هند عصام تكتب: الملك سوبك ام ساف الأول

وائل الغول

وائل الغول يكتب: “نيلي” الإسرائيلية وأخواتها

أحمد عاطف آدم

أحمد عاطف آدم يكتب: القلوب بين الاستقرار والعبور

المزيد