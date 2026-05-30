إبراهيم حسن يكشف حقيقة وجود خلافات حول القائمة النهائية لـ منتخب مصر

أكد إبراهيم حسن، مدير منتخب مصر الوطني، عدم صحة ما تردد خلال الساعات الماضية بشأن وجود خلافات أو انقسامات داخل الجهاز الفني للمنتخب حول اختيار القائمة النهائية التي ستشارك في الاستحقاقات المقبلة.

شائعات لا أساس لها من الصحة

وأوضح إبراهيم حسن أن الأنباء التي تحدثت عن وجود تباين في وجهات النظر أو خلافات بين أعضاء الجهاز الفني فيما يتعلق بأسماء اللاعبين المختارين لا تمت للحقيقة بصلة، مشددًا على أن كل ما يتم تداوله في هذا الشأن مجرد شائعات لا تستند إلى أي معلومات صحيحة.

وأضاف أن الجهاز الفني والإداري للمنتخب يعمل في أجواء يسودها التفاهم والانسجام الكامل، وأن الجميع يضع مصلحة المنتخب الوطني فوق أي اعتبارات أخرى، وهو ما ينعكس بشكل واضح على طريقة العمل داخل المعسكرات والاجتماعات الخاصة بالفريق.

توافق كامل داخل الجهاز الفني

وأشار مدير المنتخب إلى أن هناك حالة من التوافق التام بين جميع أعضاء الجهاز الفني بقيادة المدير الفني، مؤكدًا أن القرارات المتعلقة باختيار اللاعبين تتم بعد دراسة فنية دقيقة ومناقشات مستفيضة تهدف إلى الوصول إلى أفضل العناصر القادرة على تمثيل الكرة المصرية بالشكل اللائق.

وأكد أن جميع الاختيارات التي تم الاستقرار عليها جاءت وفقًا لمعايير فنية بحتة، بعيدًا عن أي عوامل أخرى، وذلك لضمان تجهيز أفضل قائمة ممكنة لخدمة أهداف المنتخب خلال المرحلة المقبلة.

هدف واحد يجمع الجميع

وشدد إبراهيم حسن على أن جميع أفراد الجهاز الفني والإداري يعملون بروح الفريق الواحد، ويحملون مسؤولية كبيرة تجاه الجماهير المصرية التي تضع آمالًا كبيرة على المنتخب الوطني.

وأضاف أن أعضاء الجهاز على قلب رجل واحد، ويتشاركون نفس الطموح المتمثل في تحقيق نتائج إيجابية وإسعاد الجماهير المصرية، مؤكدًا أن التركيز الكامل ينصب حاليًا على إعداد المنتخب بأفضل صورة ممكنة للمنافسات المقبلة.

واختتم تصريحاته بالتأكيد على أن دعم الجماهير وثقتها يمثلان دافعًا كبيرًا للجهاز الفني واللاعبين، مشيرًا إلى أن الجميع يسعى للعمل بجدية وإخلاص من أجل رفع اسم مصر عاليًا وتحقيق تطلعات الشارع الرياضي المصري