52.29 جنيها.. آخر تحديث لـ أكبر سعر دولار في البنوك رابع أيام العيد

محمد يحيي

ثبت سعر أكبر دولار في مواجهة الجنيه من دون تغيير وذلك في مستهل تعاملات اليوم السبت 30-5-2026 على مستوي السوق الرسمية بالتوازي مع رابع أيام عيد الأضحي المبارك.

وصل آخر تحديث لـ  أعلي سعر دولار 52.29 جنيها للشراء و 52.39 جنيها للبيع في مصرف أبوظبي الإسلامي.

واظهر سعر الدولار ثباتا علي مستوي السوق الرسمية، منذ آخر يوم عمل في البنوك المصرية قبل الثلاثاء الماضي.

لماذا استقر الدولار

واستقر سعر الدولار في السوق الرسمية بعد تعطل العمل في البنوك بقرار من قبل البنك المركزي المصري والذي تضمن منح إجازة رسمية لكل العاملين في الجهاز المصرفي لمدة 7 أيام متصلة بدأت من الثلاثاء الماضي حتي الإثنين المقبل.

سجل متوسط سعر الدولار في البنك المركزي 52.21 جنيها للشراء و 52.35 جنيها للبيع.

وسجل سعر أقل دولار 52.13 جنيها للشراء و 52.23 جنيها للبيع في بنكي الإسكندرية و الإمارات دبي الوطني.

بلغ ثاني أقل سعر دولار 52.15 جنيها للشراء و 52.25 جنيها للبيع في بنكي الكويت الوطني وفيصل الإسلامي.

سجل سعر الدولار أمام الجنيه 52.18 جنيها للشراء و 52.28 جنيها للبيع في بنوك " التجاري الدولي CIB، أبوظبي التجاري، HSBC".

وصل سعر الدولار أمام الجنيه في معظم البنوك " البركة، بيت التمويل الكويتي، العربي الإفريقي، أبوظبي الأول، المصرف المتحد، العقاري المصري العربي، ميد بنك، التنمية الصناعية، المصري الخليجي، مصر، نكست، الأهلي المصري، المصرف العربي الدولي، كريدي أجريكول".

سجل أعلي سعر دولار 52.29 جنيها للشراء و 52.39 جنيها للبيع في مصرف أبوظبي الإسلامي.

وصل ثاني أعلي سعر دولار 52.28 جنيها للشراء و 52.38 جنيها للبيع في بنكي سايب، التعمير والاسكان.

وبلغ سعر الدولار مقابل الجنيه 52.25 جنيها للشراء و 52.35 جنيها للبعي في البنك الأهلي الكويتي.

ارتفع إجمالي ودائع البنوك إلي 15.9 تريليون جنيه في ديسمبر الماضي مقابل 15.7 تريليون جنيه في نوفمبر السابق ومقارنة بـ15.44 تريليون جنيه في أكتوبر السابق لهما.

وكشف تقرير صادر عن البنك المركزي المصري عن ارتفاع الودائع الحكومية إلي 3.125 تريليون جنيه في ديسمبر السابق مقابل 3.1 تريليون جنيه في نوفمبر 2025 ومقارنة بـ 3.001 تريليون جنيه في أكتوبر من نفس العام.

تضمن الودائع الحكومية بالعملة المحلية لنحو 2.64 تريليون جنيه في ديسمبر السابق مقابل 2.613 تريليون جنيه في نوفمبر 2026 ومقارنة بـ2.54 تريليون جنيه في أكتوبر الماضي.

وسجلت الودائع الحكومية بالعملة الأجنبية 483.701 مليار جنيه في ديسمبر 2025 مقابل 458.142 مليار جنيه في نوفمبر 2026 ومقارنة بـ458.72 مليار جنيه في أكتوبر السابق.

وصلت الودائع غير الحكومية إلي 12.8 تريليون جنيه في ديسمبر 2025 مقابل 12.62 تريليون جنيه في نوفمبر من نفس العام ومقارنة بنحو 12.44 تريليون جنيه في أكتوبر 2025.

وسجلت الودائع بالعملة المحلية إلي 9.7 تريليون جنيه في ديسمبر 2025 مقابل 9.5 تريليون جنيه في نوفمبر 2025 ومقارنة بـ9.34 تريليون جنيه في أكتوبر الماضي.

