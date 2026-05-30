دعاء الرجوع من الحج مكتوب.. أفضل الأدعية لقبول الفريضة بعد العودة من الأراضي المقدسة

يبحث عدد كبير من حجاج بيت الله الحرام عن دعاء الرجوع من الحج وذلك بعد انتهاء مناسك الحج 2026 والعودة من الأراضي المقدسة، حيث تعد هذه اللحظات من أعظم الأوقات التي يشعر فيها الحاج بالطمأنينة والسكينة بعد أداء الركن الخامس من أركان الإسلام، وفي السطور التالية نعرض أفضل أدعية العودة من الحج لقبول الفريضة والطاعات وغفران الذنوب.

دعاء الرجوع من الحج

يسبتحب للحاج قول دعاء الرجوع من الحج وقد غفر الله ذنبه، حيث يستحب له أن يقول: «تَوْبًا تَوْبًا لربنا أَوْبًا لَا يغادرُ حَوْبًا» كما يُسْتَحَب لِمَنْ يُسَلِّمُ عَلَى الْقَادِمِ مِنَ الْحجّ أنْ يقُولَ: «قَبِلَ الله حَجَّكَ، وَغَفَرَ ذَنْبَكَ، وَأخْلَفَ نَفَقَتَكَ».

دعاء الرجوع من الحج لقبول الفريضة

يستحب للحاج أن يقول دعاء الرجوع من الحج ويطلب من الله تعالى أن يتقبل منه أداءها ويجعله حجا مبرورا ومن أفضل صيغ الدعاء في عند الرجوع من الحج:

اللهم تقبل منا ومن حجاج بيتك الحرام صالح الأعمال وردهم لذويهم سالمين غانمين.

اللهم احفظ حجاج بيتك الحرام من كل سوء ومكروه اللهم اكتب لهم حجًا مبرورًا وسعيا مشكورًا اللهم اعنهم على الحج ويسره لهم اللهم تقبل منهم واغفر لهم.

اللهم احفظ حجاج بيتك الحرام وتقبل عبادتهم وأعنهم على طاعتك واشف مرضاهم وأعدهم إلى أهليهم سالمين غانمين.

اللهم احفظ حجاج بيتك الحرام، اللهم تقبل حجهم واغفر لهم وارحمهم واعيدهم إلى ذويهم سالمين غانمين يا ارحم الراحمين.

دعاء وداع مكة

وأفادت دار الإفتاء المصرية، بأنه ورد عن الرسول صلى الله عليه وسلم وسيدنا أبو بكر في قصة الهجرة النبوية، حينما خرجا من مكة المكرمة إلى المدينة المنورة بعدما أذن للنبي بذلك، ودع النبي مكة والكعبة الشريفة وداعا خاصا، إذ نظر الرسول صلى الله عليه وسلم إلى مكة نظرة وداع حارة، ورد صلى الله عليه وسلم قائلا: «والله إني لأخرج منك، وإني لأعلم أنك أحب أرض الله إلى الله، وأكرمها على الله.. ولولا أن أهلك أخرجوني منك ما خرجت».

ما هو دعاء الخروج من مكة ؟

وأشارت دار الإفتاء المصرية، إلى أنه يمكن للحاج ترديد أكثر من صيغة لدعاء الخروج من مكة، وهو ما حثَّ عليه الشرع الشريف.

وفي هذا الإطار، قال الدكتور شوقي علام، مفتي الجمهوري السابق، إنه يستحب ترديد أكثر من صيغة لدعاء الخروج من مكة، مستشهدًا بقول الله عز وجل: ﴿وَقَالَ رَبُّكُمُ ادْعُونِي أَسْتَجِبْ لَكُمْ إِنَّ الَّذِينَ يَسْتَكْبِرُونَ عَنْ عِبَادَتِي سَيَدْخُلُونَ جَهَنَّمَ دَاخِرِينَ﴾.

طواف الوداع في الحج

طواف الوداع واجب على كل حاج إذا أراد العودة إلى موطنه، وليس على من يؤدي العُمرة طواف الوداع على الصحيح من أقوال العلماء، وإذا قرر الحاج بعد أن أدى طواف الوداع البقاء في مكة من الليل إلى النهار، أو من النهار إلى الليل، فإن طوافه ملغي ويجب عليه أن يعيده مرة أخرى، من أجل أن يكون الطواف هو آخر عهده بالبيت، عَنْ ابْنِ عَبَّاسٍ "رَضِيَ اللهُ عَنْهُمَا" قَالَ: «أُمِرَ النَّاسُ أَنْ يَكُونَ آخِرُ عَهْدِهِمْ بِالْبَيْتِ، إِلا أَنَّهُ خُفِّفَ عَنْ الْحَائِضِ».

وطواف الوداع يكون سبعة أشواط حول الكعبة المشرفة، بعد أن ينهي الحاج جميع المناسك، وينوي مغادرة مكة المكرمة، واختلف الفقهاء في هل طواف الوداع فرض ام سنة على قولين، والأرجح أنه سنة، ويجوز جمع طواف الوداع مع طواف الإفاضة، ولا يجوز للحائض أن تؤديه، لأنه يشترط في طواف الوداع الطهارة كالصلاة.

دعاء طواف الوداع