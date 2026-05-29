المنع النهائي | فيفا يصدم بلوزداد بقرار غير متوقع بسبب هذا اللاعب

أصدر الاتحاد الدولي لكرة القدم "فيفا" قرارًا رسميًا بمنع نادي شباب بلوزداد الجزائري من التعاقدات محليًا ودوليًا، وذلك على خلفية الأزمة الخاصة بالمهاجم الجنوب إفريقي خانيسا مايو.

وجاء قرار "فيفا" بعد الشكوى التي تقدم بها اللاعب ضد النادي، عقب رحيله عن صفوف الفريق، في ظل وجود مستحقات مالية متأخرة.

وكان خانيسا مايو قد انضم إلى شباب بلوزداد بعقد يمتد لثلاثة مواسم قادمًا من نادي كيب تاون سيتي الجنوب إفريقي، خلال فترة رئاسة مهدي رابحي، في صفقة بلغت قيمتها نحو مليون دولار.

وقضى الاتحاد الدولي لكرة القدم بتغريم شباب بلوزداد مبلغ 200 ألف دولار، إلى جانب توقيع عقوبة منع القيد محليًا ودوليًا لحين تسوية الملف بشكل كامل.