أخبار العالم

الاتحاد الأوروبي يوسع نطاق العقوبات المفروضة على حماس والجهاد الإسلامي

فرناس حفظي

قرر الاتحاد الأوروبي توسيع نطاق العقوبات المفروضة على حماس والجهاد الإسلامي لتشمل أعضاء المكتب السياسي لحماس الذين “يروّجون لأعمال العنف ويبررونها”، حسب قوله.

كما أدرج الاتحاد الأوروبي عشرة أعضاء محددين من المكتب السياسي على القائمة السوداء.

ومن جانب آخر، أكد عمرو المنيري، مراسل "القاهرة الإخبارية" من بروكسل، أن الاجتماع غير الرسمي لوزراء خارجية الاتحاد الأوروبي المنعقد في قبرص يعكس توجهاً أوروبياً متصاعداً نحو استقلالية القرار السياسي بعيداً عن التبعية الأمريكية، خاصة في الملفات الدولية الكبرى.

وأوضح المنيري أن مسؤولة السياسة الخارجية بالاتحاد الأوروبي كايا كالاس شددت على أن أي مفاوضات مع روسيا بشأن أوكرانيا لن تتم إلا بشروط، أبرزها وقف إطلاق النار فوراً، وإنهاء التهديدات لمولدوفا وجورجيا، إضافة إلى وقف الهجمات السيبرانية على دول الاتحاد الأوروبي.

وأشار إلى أن الوزراء ناقشوا أيضاً ملفات الشرق الأوسط، وعلى رأسها أمن الملاحة في مضيق هرمز والبحر الأحمر، مع بحث توسيع مهام قوة «أسبيدس» الأوروبية، بما قد يشمل انضمام قوات أوروبية إلى المبادرة الفرنسية البريطانية لتأمين المضيق، بالتزامن مع مباحثات استراتيجية مع وزير الخارجية السعودي الأمير فيصل بن فرحان حول أمن الطاقة باعتباره جزءاً من الأمن القومي الأوروبي. 

