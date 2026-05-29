خالد الغندور يثير الجدل بشان عدم مشاركة لاعبي الزمالك في ودية روسيا

أثار الإعلامي خالد الغندور، ونجم نادي الزمالك السابق، الجدل بسبب عدم مشاركة أي لاعب من الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك مع منتخب مصر في مباراة روسيا الودية.

وكتب الغندور عبر فيسبوك: “الزمالك بطل الدوري المصري بلا أي لاعب في التشكيل الأساسي لمنتخب مصر ولا حتى في أول 5 تغييرات”.

وواصل حسام حسن نتائجه الإيجابية مع منتخب مصر، بعدما قاد الفراعنة لتحقيق الفوز على منتخب روسيا في المباراة الودية الدولية التي أُقيمت على استاد القاهرة الدولي، وسط حضور جماهيري تجاوز 20 ألف مشجع.

الفوز رقم 18 في مشوار حسام حسن

ونجح المدير الفني لمنتخب مصر في الوصول إلى الفوز رقم 18 خلال قيادته للفراعنة، بعدما خاض مع الفريق 29 مباراة حتى الآن. وحقق المنتخب تحت قيادته 18 انتصارًا، مقابل 7 تعادلات و4 هزائم فقط، في أرقام تعكس حالة الاستقرار الفني والتطور الملحوظ في أداء المنتخب خلال الفترة الأخيرة.