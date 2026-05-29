الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
رياضة

ولاية كارثية.. شكوي فيفا ونتائج سيئة حصيلة كشف حساب ريبيرو مع الأهلي

الإسباني ريبيرو
يسري غازي

تعاقد النادي الأهلي فى مثل هذا اليوم 29 مايو 2025 مع الإسباني خوسيه ريبيرو لتدريب الفريق لمدة موسمين.

وقاد ريبيرو فريق الأهلي في 7 مباريات رسمية ما بين الدوري وكأس العالم للأندية وحقق الفوز في مباراة واحدة فقط وخسر مرتين وتعادل 4 مرات. 

وتعتبر ولاية ريبيرو لقيادة النادي الأهلي كارثية حيث لم يحقق الشياطين الحمر المردود القوي تحت قيادته خلال الفترة الزمنية القصيرة.

ولم يكتفي ريبيرو بالنتائج الكارثية خلال فترة توليه قيادة النادي الأهلي بل دخل في أزمة طاحنة ولجأ إلي الاتحاد الدولي لكرة القدم الفيفا وتقدم بشكوى وحصل على قرار بأحقيته في مستحقات مالية تخطت حاجز الـ مليون دولار.

كشف حساب ريبيرو مع النادي الأهلي   

الأهلي vs إنتر ميامي 0-0. 

الأهلي vs بالميراس 0-2.

الأهلي vs بورتو 4-4. 

الأهلي vs مودرن سبورت 2-2. 

الأهلي vs فاركو 4-1. 

الأهلي vs غزل المحلة 0-0.

الأهلي vs بيراميدز 0-2.

وسجل نجوم النادي الأهلي تحت قيادة الإسباني ريبيرو 10 أهداف بينما استقبلت شباك المارد الأحمر 11 هدفًا.

أول رد من ريبيرو

كشف الإسباني خوسيه ريبيرو المدير الفني السابق للنادي الأهلي عن تفاصيل أزمة المستحقات المالية مع الفريق بعد فسخ التعاقد عقب نهاية كأس العالم.

وقال ريبيرو في تصريحات نقلها عنه الإعلامي أحمد شوبيرمنذ الرحيل عن الأهلي وأنا حريص على عدم الحديث عنه  لاحترامي للأهلي ولجماهيره وللمدرب الموجود.

وأضاف :أخبرت مسؤولي الأهلي أن الأمور التعاقدية تركتها لوكيلي ولا أتحدث ولست مسؤولا عن أي حديث يخرج على لساني فيما يخص أي أمور تعاقدية

وأوضح : أنا رجل لا أجيد لغة الحديث والكلام لا أتحدث كثيرا والتزم بعملي فقط وأي كلمات على لساني هي كاذبة أو خاطئة

ياتى ذلك بعد توجه ريبيرو والأهلي للفيفا بشان تضرر الجهاز الفني الإسباني بقرار الرحيل السريع عن الفريق.

