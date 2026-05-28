رامي ربيعة: عودة عبدالمنعم مهمة .. وأفتقد جمهور الأهلي

أكد رامي ربيعة، لاعب العين الإمارات، والأهلي السابق على وجود تحديات كبيرة خلال الموسم المنقضي مع فريقه العين وكذلك مع منتخب مصر.

وقال ربيعة خلال تصريحاته : التحديات كانت كبيرة ورغبتي في تحقيق البطولات مثلما تعود مع الأهلي على المنافسة على كافة البطولات في الموسم.

وأضاف : في الموسم الحالي حققت بطولات في الإمارات بمساعدة نادي كبير ونجحنا في تحقيق الدوري والفوز بالكأس .

وأكمل : مباراة روسيا مفيدة لنا قبل كأس العالم خاصة أننا سنواجه منتخبات بنفس النوعية في كأس العالم

وعن عودة محمد عبد المنعم للمشاركة، قال ربيعة: عودة محمد عبدالمنعم للمشاركة مهمة وخاض لقاء أمام جمهور كبير ليمنحه الثقة الكبيرة قبل كأس العالم

وواصل: شاركت مع عبد المنعم وياسر ونفهم طريقة لعب بعضنا جيدًا، حسام عبد المجيد أيضًا يمتلك ثقة كبيرة، وهو لاعب مميز".

واختتم ربيعة تصريحاته قائلا: "جمهور الأهلي هو من صنع اسم رامي ربيعة، وأفتقده كثيرًا".