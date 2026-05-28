نتيجة الصف الأول الإعدادي 2026 برقم الجلوس .. ظهرت بالدرجات

ظهرت الآن نتيجة الصف الأول الإعدادي 2026 برقم الجلوس ، في المدارس عن ظهورها رسميا بعد انتهاء أعمال التصحيح ورصد الدرجات

نتيجة الصف الأول الإعدادي 2026 برقم الجلوس ، ظهرت في شكل قوائم تفصيلية بالاسم ورقم الجلوس والدرجات عبر فيس بوك على الصفحات الرسمية للمدارس التي انتهت من أعمال التصحيح ورصد الدرجات

نتيجة الصف الأول الإعدادي 2026 برقم الجلوس .. هل يعتمدها الوزير؟

ومن جانبها ، أكدت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني أن ظهور نتيجة الصف الأول الإعدادي 2026 برقم الجلوس في المدارس لا يحتاج إلى اعتماد رسمي من محمد عبد اللطيف وزير التربية والتعليم

حيث أوضحت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني ، أن ظهور نتيجة الصف الأول الإعدادي 2026 برقم الجلوس ، يكون مسئولية كل مدرسة حسب موعد انتهاءها من التصحيح ورصد الدرجات

نتيجة الصف الأول الإعدادي 2026 برقم الجلوس ..بالدرجات

ظهرت نتيجة الصف الأول الإعدادي 2026 برقم الجلوس على الصفحات الرسمية لبعض المدارس على فيس بوك بالدرجات وليس بالألوان أو التقديريات

حيث أظهرت نتيجة الصف الأول الإعدادي 2026 برقم الجلوس درجات الطالب في جميع المواد الأساسية المضافة للمجموع وكذلك درجاته في المواد غير المضافة للمجموع ، والمجموع الكلي للطالب ومواد الرسوب إن وجدت .

كما ظهرت نتيجة الصف الأول الإعدادي 2026 برقم الجلوس في مقرات المدارس إلى جانب إعلانها على الصفحات الرسمية للمدارس ، لتتاح بشكل مجاني لجميع الطلاب وأولياء الأمور دون الحاجة إلى دفع أي رسوم

رابط نتائج صفوف النقل محافظة القاهرة على بوابة التعليم الأساسي

يمكن لمن يهمه الأمر الوصول إلى رابط نتائج صفوف النقل محافظة القاهرة على بوابة التعليم الأساسي من خلال الضغط على https://eduserv.cairo.gov.eg/Results/DifferentStages

رابط نتائج صفوف النقل محافظة القاهرة على بوابة التعليم الأساسي .. خطوات الاستعلام

ادخل على رابط نتائج صفوف النقل محافظة القاهرة على بوابة التعليم الأساسي

اكتب الرقم القومى

حدد المرحلة الدراسية

حدد الصف الدراسى

حدد العام الدراسى

حدد الفصل الدراسى

اضغط على عرض النتيجة



