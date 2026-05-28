قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
هل إعطاء الجزار جلد الأضحية ينقص الثواب.. وما حكم بيع جزء منها؟
نتيجة الصف الأول الإعدادي 2026 برقم الجلوس .. ظهرت بالدرجات
مصر تدين بأشد العبارات الهجمات على دولة الكويت الشقيقة وتؤكد تضامنها الكامل معها
تعامد الشمس فوق الكعبة.. ظاهرة فلكية نادرة ومميزة بالحرم المكي ثاني أيام العيد
نزل 100 جنيه.. الذهب عيار 21 يسجل 6725 جنيهاً في ثاني أيام العيد
محافظ البحيرة: تشغيل القسطرة المخية وتوفير أسرة عناية جديدة بمستشفى كفر الدوار
وزارة البترول: نتائج إنتاجية مبشرة لبئر غاز مينا غرب-1 بالبحر المتوسط
تحرك عاجل.. الزراعة تفرض طوارئ أيام العيد وتغلق أبواب الفوضى في الأسواق
سبورت الإسبانية تحسم مصير حمزة عبد الكريم مع برشلونة| تطور خطير
رئيس البعثة الرسمية للحج: عودة حجاج القرعة المتعجلين إلى مقار إقامتهم بمكة غدا
معاشات وتقاعد مبكر .. توسيع نطاق الحماية.. تعديلات مرتقبة في التأمينات أمام البرلمان
كرم جبر يهاجم إدارة الزمالك: غرامات الفيفا بسبب “التطنيش” والارتباك
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

ديني

هل إعطاء الجزار جلد الأضحية ينقص الثواب.. وما حكم بيع جزء منها؟

الأضحية
الأضحية
عبد الرحمن محمد

مع انطلاق شعيرة الأضحية يتجدد التساؤل بين المضحيين حول الأحكام الفقهية الدقيقة المنظمة لعملية التعامل مع الجزارين، ومدى مشروعية منحهم بعض أجزاء الأضحية كجلدها أو رأسها كبديل أو جزء من الأجرة المتفق عليها للنحر، بالإضافة إلى الحكم الشرعي في بيع أي جزء من أجزاء الذبيحة بعد الفراغ من النسك.
حكم إعطاء الجزار من الأضحية مقابل أجره
أكدت النصوص الشرعية أنه لا يجوز للمسلم بأي حال من الأحوال أن يعطي الجزار شيئاً من الأضحية، كجلدها أو لحمها أو جوفها، في مقابل أجرته ومصنعيته عن عملية الذبح والتقطيع

 واستدل الفقهاء على هذا التحريم بما ثبت عن علي بن أبي طالب رضي الله عنه قال: أمرني رسول الله صلى الله عليه وسلم أن أقوم على بدنه وأن أتصدق بلحمها وجلودها وأجلتها وأن لا أعطي الجزار منها، قال: نحن نعطيه من عندنا (رواه الإمام مسلم في صحيحه)، وفي رواية أخرى مؤكدة: وليس فيها أجر الجازر، وهو ما يوضح وجوب دفع أجرة الجزار كاملة من مال المضحي الخاص دون اقتطاع أي جزء من الذبيحة لتعويض التكلفة.
ضوابط إعطاء الجزار على سبيل الهدية أو الصدقة
وفي تفصيل فقهي هام، يفرق العلماء بين إعطاء الجزار من الأضحية كجزء من دينه وأجرته وهو الأمر المحرم شرعاً، وبين إعطائه على سبيل التفضل والهدية أو الصدقة وهو أمر جائز ولا حرج فيه، فإذا نال الجزار أجرته النقدية كاملة وبشكل منفصل، يجوز للمضحي أن يهديه جزءاً من اللحم أو الجلد كسائر المسلمين، لاسيما إذا كان الجزار من الفئات الفقيرة أو المحتاجة التي تستحق الصدقة، شريطة ألا يكون هذا الإعطاء مؤثراً أو مقللاً من قيمة الأجرة المادية المتفق عليها مسبقاً.


حكم بيع جلد الأضحية أو أي جزء منها
وشددت الأحكام الفقهية على حرمة بيع أي جزء من أجزاء الأضحية بعد ذبحها، بما في ذلك الجلد أو العظام أو الشحم، نظراً لأن الأضحية بمجرد ذبحها قد خرجت كاملة لله عز وجل، وما خرج لله لا يجوز الرجوع فيه أو المعاوضة عليه بالبيع والشراء، وعززت السنة النبوية هذا الحكم بما رواه أبو هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من باع جلد أضحيته فلا أضحية له (أخرجه الحاكم في المستدرك وصححه)، ويعني الحديث أن من أقدم على بيع الجلد فقد أبطل ثواب أضحيته المخصوص وحرم نفسه من الأجر الكامل للشعيرة، لأن إعطاء الجزار من الأضحية كأجر يشبه تماماً عملية البيع والشراء منها، وهو ما يتنافى مع مقصد القربة والعبادة.

 

جلد الأضحية أحكام الذبح الأضحية المستدرك للحاكم بيع الأضحية شعيرة الأضحية حكم بيع جلد الأضحية أو أي جزء منها إعطاء الجزار من الأضحية

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

السيدة المسنة

كلها دهن فين اللحمة.. سيدة تهاجم أحد جيرانها بسبب هدية أضحية العيد

هجمات امريكية

الحرس الثوري الإيراني يعلن استهداف قاعدة أمريكية

السيدة وطفلها المولود

ولد بأطهر بقاع الأرض.. سيدة تضع مولودها على جبل عرفات وسط الحجاج

وزير التربية والتعليم

رسميا.. التعليم تعلن موعد ورابط أرقام جلوس الثانوية العامة 2026 ومقار اللجان

وزير التربية والتعليم

التعليم : إعادة السنة لتلاميذ ابتدائي الراسبين وغير المجتازين للبرنامج العلاجي

الاسماعيلي

بعد الهبوط رسميا.. 18 لاعبًا في الإسماعيلي يغلقون هواتفهم قبل مواجهة فاركو

هاني شاكر

كرم جبر: أسرة هاني شاكر أحسنت الرد بالصمت.. وحرمت الباحث عن الترند من الشهرة

مضيق هرمز

أمريكا تضرب “هيئة هرمز” وتشدد الخناق على إيران وسط تصاعد التوتر الإقليمي

ترشيحاتنا

وزارة الأوقاف

الأوقاف تفتتح 10 مساجد غدا ضمن خطتها لإعمار بيوت الله

حكم الصيام في أيام التشريق

حكم الصيام في أيام التشريق للحاج وغير الحاج .. المأثور عن النبي ﷺ

أعمال الحجاج في أول أيام التشريق

أعمال الحجاج في أول أيام التشريق.. ماذا قال العلماء؟

بالصور

صحة الشرقية: إجراء 56 منظار هضمى بوحدات مناظير الجهاز الهضمي بالمستشفىيات العامة والمركزية

صحة الشرقية
صحة الشرقية
صحة الشرقية

في عيد الأضحى..إزالة فورية لـ 25 حالة بناء مخالف في المهد بمراكز ومدن الشرقية

ازالة تعدي
ازالة تعدي
ازالة تعدي

بعد عزومات عيد الأضحى.. ماذا تفعل إذا تناولت الطعام بكثرة؟

بعد عزومات عيد الأضحى.. ماذا تفعل إذا تناولت الطعام بكثرة؟
بعد عزومات عيد الأضحى.. ماذا تفعل إذا تناولت الطعام بكثرة؟
بعد عزومات عيد الأضحى.. ماذا تفعل إذا تناولت الطعام بكثرة؟

فيديو

القمر هيختفي

القمر هيختفي.. ظاهرة فلكية نادرة تخطف أنظار العالم في أغسطس 2026

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

نجاة عبد الرحمن

نجاة عبد الرحمن تكتب : تفكك العالم

د. أمل منصور

د. أمل منصور تكتب : لماذا تتحول أيام العيد أحيانًا إلى ساحة توتر بين الأزواج؟

الكاتبة الصحفية: هند عصام

هند عصام تكتب: الملك سوبك ام ساف الأول

وائل الغول

وائل الغول يكتب: “نيلي” الإسرائيلية وأخواتها

أحمد عاطف آدم

أحمد عاطف آدم يكتب: القلوب بين الاستقرار والعبور

المزيد