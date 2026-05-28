كله بهاريز.. طريقة عمل طاجن العكاوي في الفرن

يعد طاجن العكاوى من الأكلات الرئيسية التى تقدم فى احتفالات عيد الأضحى حيث أنه من أكثر الأطباق الشهية والمغذية في نفس الوقت.

نعرض لكم طريقة عمل طاجن العكاوى في الفرن من خلال خطوات الشيف شربيني مقدم برنامج الشيف على قناة سي بي سي سفرة.



مقادير طاجن العكاوى

نصف كيلو من العكاوى البقري

زعتر جاف

قطع جزر

كرفس

كرات

جوزة الطيب

ورق لورا

حبهان

طماطم

بهارات

فلفل حار

مرقة

ملح

فلفل اسود

زيت عباد الشمس

بصل مفروم

ثوم مفروم



طريقة عمل طاجن العكاوي



في حلة على النار ضعي بها زيت عباد الشمس و شوحي البصل فيها حتى يذبل ثم أضيفى الزعتر و الملح والفلفل الأسود وورق اللورا وحبهان ثم ضعى البهارات و قلبى ثم ضعي العكاوى وقلبي جيدا.

افرمى الجزر و الكرات و الكرفس و الفلفل الحار وأضيفيهم للحلة ثم افرمى الطماطم ثم أضيفيها للحلة و اتركيها على النار حتى تغلى جيدا.

ضعي الخليط وقطع العكاوى فى طاجن واخليه فرن ساخن وانتظرى حتى يكتمل النضج ثم يقدم ساخنا مع العيش البلدي.