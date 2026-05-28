انهيار جزئي لعقار بالمنوفية واتخاذ الإجراءات اللازمة لإزالة الخطر

تابع محمد الزرقاني رئيس مركز ومدينة الشهداء في محافظة المنوفية و منال عبده نائب رئيس المدينة بحضور أشرف مطر سكرتير عام الوحدة المحلية واقعة الإنهيار الجزئي لأحد العقارات بمنطقة درب فايد بالشهداء، وذلك في إطار المتابعة الميدانية المستمرة للحفاظ على سلامة المواطنين.

وعلى الفور تم استدعاء لجنة المنشآت الآيلة للسقوط لمعاينة العقار واتخاذ الإجراءات القانونية والفنية اللازمة حيث تم استخراج القرار المناسب بشأن العقار حفاظاً على الأرواح والممتلكات العامة والخاصة.

وأشار رئيس المدينة أنه تم فصل جميع المرافق عن العقار وفرض كردون أمني بمحيط المنطقة تمهيداً للبدء في أعمال إزالة العقار وإزالة مصدر الخطورة، والتأكيد على المتابعة المستمرة حتى الانتهاء الكامل من الأعمال وتحقيق السلامة العامة للمواطنين.