حل لغز مقتل سيدة بالرصاص في المنوفية ومصرع الجاني في مواجهات مع الشرطة بالقاهرة

كشفت الأجهزة الأمنية بوزارة الداخلية، ملابسات ما تم تداوله بمواقع التواصل الإجتماعي، بشأن العثور على جثة سيدة مجهولة إثر إصابتها بعيار ناري بالمنوفية.

وبالفحص تبين أنه بتاريخ 21 الجاري، تبلغ لمركز شرطة قويسنا بالعثور على جثة سيدة مجهولة، وأسفرت جهود البحث عن تحديد المذكورة (ربة منزل – مقيمة بدائرة المركز) وتبين أنها كانت بصحبة قائد سيارة ربع نقل "أمكن تحديده وضبطه" (سائق – مقيم بذات دائرة المركز) وبسؤاله قرر بأنه حال إستقلال المجنى عليها السيارة بصحبته وإبان توقفهما بأحد الطرق الزراعية فوجئ بقيام شخص مجهول بمحاولة إنزالهما من السيارة ، فقام بالفرار فأطلق الأخير أعيرة نارية تجاههما من سلاح آلى كان بحوزته، وإكتشف إصابة المذكورة بطلق ناري ووفاتها فى الحال، وألقى جثمانها بمكان العثور خشية مساءلته.

وأمكن تحديد مرتكب الواقعة (عنصر جنائى خطر "سبق إتهامه فى العديد من الجنايات أبرزها "قتل عمد، مخدرات، سلاح، سرقة بالإكراه").. وبإستهدافه بمكان إختبائه بدائرة قسم شرطة التبين بالقاهرة ولدى إستشعاره بالقوات بادر بإطلاق الأعيرة النارية تجاهها وقد أسفر التعامل عن مصرعه.. وضبط بحوزته (البندقية الآلية المستخدمة فى إرتكاب الواقعة - كمية من الطلقات النارية).

تم إتخاذ الإجراءات القانونية، وتولت النيابة العامة التحقيق.