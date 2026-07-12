بعد الخروج من المونديال.. جدل كبير في البرازيل حول نيمار

بعد أيام قليلة من بكائه عقب خروج البرازيل من كأس العالم 2026 أمام النرويج، أثار نيمار موجة واسعة من الانتقادات بعدما ظهر في لاس فيغاس مشاركًا في البطولة العالمية للبوكر (World Series of Poker).

ووفقًا للتقارير، شارك نجم سانتوس في منافسة تضم 6 لاعبين بجائزة قصوى تبلغ 10,000 دولار، وذلك في وقت ينتظر فيه النادي عودته إلى التدريبات، بعدما حدد يوم 17 يوليو موعدًا لالتحاقه بالفريق استعدادًا للنصف الثاني من الموسم.

شغف نيمار

ورغم أن شغف نيمار بلعبة البوكر معروف منذ سنوات، فإن توقيت مشاركته، بعد أيام فقط من خروج البرازيل من المونديال، أثار غضبًا واسعًا بين الجماهير البرازيلية عبر مواقع التواصل الاجتماعي.