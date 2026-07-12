أحداث مأساوية بعد وفاة شخص في مباراة الأرجنتين وسويسرا بكأس العالم

كشفت تقارير صحفية عن وفاة شخص ومصرع آخر، بعد تأهل منتخب الأرجنتين إلى نصف نهائي كأس العالم.

وكان منتخب الأرجنتين قد حقق الفوز على نظيره سويسرا، بثلاثية مقابل هدف.

ووفقًا لصحيفة موندو ديبورتيفو الإسبانية، توفي رجل يبلغ من العمر 51 عامًا إثر أزمة قلبية أثناء متابعة المباراة في العاصمة بوينس آيرس، فيما تدخلت خدمات الطوارئ لعلاج عدد من الحالات الأخرى ونقلهم إلى المستشفيات، قبل أن تستقر حالتهم الصحية.

وفي مدينة سان فرانسيسكو التابعة لمقاطعة قرطبة، لقي شاب يبلغ من العمر 20 عامًا مصرعه بعدما تعرض لإطلاق نار خلال الاحتفالات التي أعقبت المباراة، حيث أصيب بثلاث رصاصات في الظهر وسط تجمعات الجماهير في الشوارع.

وأشارت التقارير إلى أن الجاني تمكن من الفرار وسط الحشود، فيما رجحت السلطات أن الواقعة جاءت على خلفية تصفية حسابات، خاصة أن الضحية كان قد خرج مؤخرًا من السجن بشكل مشروط أثناء قضائه عقوبة في قضية سرقة.

حادثة مأساوية

كما شهد محيط مسلة بوينس آيرس الشهيرة بعض أعمال الشغب بعد المباراة، ما دفع شرطة المدينة للتدخل وتفريق المتواجدين باستخدام قوات مكافحة الشغب وإطلاق الرصاص المطاطي لإعادة السيطرة على الأوضاع.