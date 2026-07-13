اندلاع حرائق الغابات في أجزاء من السويد بسبب الطقس الجاف

اندلعت عدد من الحرائق في أنحاء من السويد اليوم الأحد بسبب الطقس الجاف ، كما تزايد خطر نشوب حرائق الغابات في الأيام المقبلة في نصف مساحة السويد تقريبا، و أصبح مرتفع للغاية في بعض الأجزاء.

وحذر المعهد السويدي للأرصاد الجوية والهيدرولوجيا (SMHI) من أن خطر حرائق الغابات والأعشاب مرتفع في جوتالاند، وسفيلاند، وأجزاء من جنوب نورلاند. وفي بعض المناطق، يعتبر الخطر مرتفعا جدا، بينما يعتبر في أنحاء بوهوسلان، وكارلستاد، وبليكينجه مرتفعا للغاية، وفقا لصحيفة سويدين هيرالد.

وقال ماجنوس جويلسون، خبير الأرصاد الجوية المناوب في المعهد السويدي للأرصاد الجوية والهيدرولوجيا: "سيكون الطقس جافا ومشمسا جدا هنا الأسبوع المقبل. لذا، بالنسبة لبقية الأسبوع، سيتعين عليكم توخي الحذر في مناطق كبيرة من البلاد".

وأضاف أن التوجيهات تظل كما هي بغض النظر عن مستوى الخطر، محذرا من استخدام الأشياء التي يمكن أن تشعل حريقا، مثل العمل باستخدام الآلات. وكان الطقس جافا بشكل ملحوظ في السويد يوم الأحد.