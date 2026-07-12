3 أيام إجازة متتالية.. مفاجأة سارة للموظفين خلال يوليو الجاري

تتصدر إجازة 23 يوليو كأول إجازة رسمية في يوليو 2026 اهتمامات الموظفين والعاملين في مختلف القطاعات، مع اقتراب الاحتفال بذكرى ثورة 23 يوليو، التي تعد واحدة من المناسبات الوطنية المدرجة ضمن جدول العطلات الرسمية في مصر. ويترقب الملايين موعد الإجازة الرسمية وما إذا كانت ستمنح العاملين عطلة متصلة، خاصة لمن يحصلون على راحة أسبوعية يومي الجمعة والسبت.

وتأتي أول إجازة رسمية في يوليو 2026 بعد انتهاء عطلة ذكرى ثورة 30 يونيو، ليبقى يوم الخميس 23 يوليو هو الإجازة الرسمية التالية وفق الأجندة المعلنة، مع انتظار القرارات التنفيذية الخاصة بكل جهة قبل موعدها.



موعد أول إجازة رسمية في يوليو 2026

توافق أول إجازة رسمية في يوليو 2026 يوم الخميس الموافق 23 يوليو، وذلك بمناسبة الاحتفال بذكرى ثورة 23 يوليو 1952، والتي تعد من المناسبات الوطنية الرسمية في مصر.

ويحصل العاملون في الجهات الحكومية والهيئات العامة والقطاعات التي يشملها قرار الإجازة على يوم عطلة مدفوع الأجر، فيما يستفيد عدد كبير من الموظفين من عطلة متصلة تمتد لثلاثة أيام إذا كانت عطلتهم الأسبوعية يومي الجمعة والسبت.

عطلة 3 أيام لعدد كبير من الموظفين

يمنح توقيت أول إجازة رسمية في يوليو 2026 فرصة للحصول على عطلة طويلة بالنسبة للعاملين الذين تكون إجازتهم الأسبوعية يومي الجمعة والسبت.

وتكون أيام الإجازة على النحو التالي:

الخميس 23 يوليو: إجازة رسمية بمناسبة ثورة 23 يوليو.

الجمعة 24 يوليو: عطلة أسبوعية.

السبت 25 يوليو: عطلة أسبوعية في العديد من الجهات.

وبذلك تمتد الإجازة لثلاثة أيام متصلة، على أن يستأنف الموظفون أعمالهم صباح الأحد 26 يوليو 2026.

هل إجازة 23 يوليو مدفوعة الأجر؟

تعد أول إجازة رسمية في يوليو 2026 من الإجازات الوطنية الرسمية التي تمنح عادة بأجر كامل للعاملين في الجهات التي يشملها القرار التنفيذي الصادر قبل المناسبة.

وتشمل الإجازة في المعتاد:

الوزارات.

المصالح الحكومية.

الهيئات العامة.

وحدات الإدارة المحلية.

شركات القطاع العام.

شركات قطاع الأعمال العام.

كما تصدر وزارة العمل قرارًا منفصلًا ينظم تطبيق الإجازة للعاملين بالقطاع الخاص، مع استمرار العمل في بعض المنشآت التي تقتضي طبيعة نشاطها التشغيل خلال أيام العطلات الرسمية، وفقًا لأحكام قانون العمل.



هل تشمل الإجازة البنوك؟

ينتظر العاملون والعملاء قرار البنك المركزي المصري بشأن أول إجازة رسمية في يوليو 2026 بالنسبة للبنوك العاملة في السوق المحلية.

ويعلن البنك المركزي قبل موعد المناسبة مواعيد توقف العمل داخل الفروع وموعد استئناف الخدمات المصرفية، بينما تستمر الخدمات الإلكترونية، وماكينات الصراف الآلي، وتطبيقات الهاتف المحمول في تقديم خدماتها بشكل طبيعي طوال فترة العطلة.

وينصح العملاء بإنهاء المعاملات التي تحتاج إلى زيارة الفروع قبل بدء الإجازة، خاصة العمليات البنكية المرتبطة بمواعيد محددة.

هل سيتم ترحيل إجازة 23 يوليو؟

لا توجد حاجة عملية إلى ترحيل أول إجازة رسمية في يوليو 2026 لأنها توافق بالفعل يوم الخميس، وهو ما يمنح عددًا كبيرًا من الموظفين عطلة متصلة مع نهاية الأسبوع.

ومع ذلك، يبقى تنفيذ الإجازة رسميًا وفق القرار الذي يصدر عن مجلس الوزراء والجهات المختصة قبل موعدها، وهو ما يحدد آلية تطبيقها على مختلف القطاعات.

الفئات المستفيدة من الإجازة

تشمل أول إجازة رسمية في يوليو 2026 العاملين في:

الوزارات.

المصالح الحكومية.

الهيئات العامة.

وحدات الإدارة المحلية.

شركات القطاع العام.

شركات قطاع الأعمال العام.

كما تشمل العاملين بالقطاع الخاص وفق القرار الذي تصدره وزارة العمل، بينما تستمر بعض المرافق الحيوية في أداء خدماتها مثل المستشفيات، والإسعاف، والمرافق العامة، والنقل، والجهات الأمنية، وفق نظم التشغيل الخاصة بها.

الإجازات الرسمية المتبقية خلال عام 2026

بعد أول إجازة رسمية في يوليو 2026، يتبقى عدد من المناسبات الرسمية المدرجة ضمن أجندة العطلات خلال العام، وهي:

المولد النبوي الشريف يوم الأربعاء 26 أغسطس 2026.

عيد القوات المسلحة الموافق 6 أكتوبر 2026.

ويظل موعد تنفيذ كل إجازة مرتبطًا بالقرار الرسمي الذي يصدر عن مجلس الوزراء قبل حلول المناسبة، سواء بتطبيقها في يومها الأصلي أو وفق ما يقرره القرار التنفيذي.

موعد إجازة المولد النبوي 2026

تحل ذكرى المولد النبوي الشريف يوم الأربعاء الموافق 26 أغسطس 2026، وفق جدول العطلات الرسمية.

ولم تصدر حتى الآن القرارات التنفيذية الخاصة بطريقة تطبيق الإجازة، لذلك يبقى الإعلان الرسمي الصادر قبل المناسبة هو المرجع النهائي لتحديد موعدها بالنسبة للعاملين في مختلف القطاعات.



موعد إجازة 6 أكتوبر 2026

يوافق عيد القوات المسلحة يوم الثلاثاء 6 أكتوبر 2026، وهو آخر الإجازات الرسمية المدرجة ضمن جدول العطلات لهذا العام.

وحتى الآن، لم يصدر أي قرار رسمي بشأن تطبيق الإجازة في موعدها الأصلي أو نقلها إلى يوم آخر، ولذلك يجب الاعتماد على القرارات الحكومية التي تصدر قبل المناسبة، وعدم الالتفات إلى أي توقعات أو معلومات غير رسمية متداولة.

تحظى أول إجازة رسمية في يوليو 2026 باهتمام كبير من الموظفين والعاملين في مختلف القطاعات، لما توفره من فرصة للحصول على عطلة متصلة لثلاثة أيام بالنسبة لشريحة واسعة من العاملين، إلى جانب إتاحة الوقت لإنجاز الالتزامات الأسرية أو السفر أو الحصول على فترة راحة قبل استئناف العمل.

ومع اقتراب موعد الإجازة، يبقى انتظار القرارات التنفيذية الصادرة عن مجلس الوزراء والبنك المركزي ووزارة العمل أمرًا ضروريًا لمعرفة تفاصيل تطبيقها في كل قطاع، بينما يظل يوم الخميس 23 يوليو 2026 هو الموعد الرسمي المدرج ضمن أجندة العطلات حتى صدور أي قرارات تنظيمية جديدة.