الأحمر رفع السعر.. الرياض السعودي يمنح الأهلي 72 ساعة لحسم صفقة تريزيجيه

منح نادي الرياض السعودي إدارة الأهلي مهلة أخيرة لحسم موقف انتقال محمود حسن "تريزيجيه" خلال فترة الانتقالات الصيفية الجارية، بعدما توصل الطرفان في وقت سابق إلى اتفاق مبدئي بشأن إتمام الصفقة.

ووفقًا لصحيفة الوئام السعودية، فإن إدارة الرياض أمهلت الأهلي 72 ساعة للرد النهائي على العرض، بعد ظهور خلاف حول المقابل المالي المطلوب لإتمام انتقال اللاعب.

وأشار التقرير إلى أن الأهلي رفع مطالبه المالية إلى مليون و500 ألف دولار، بعدما كان قد وافق في البداية على بيع تريزيجيه مقابل مليون و200 ألف دولار، وهو ما رفضه النادي السعودي، الذي تمسك بعرضه السابق وأبلغ الأهلي بضرورة حسم موقفه خلال المهلة المحددة.

وكان تريزيجيه قد شارك مع منتخب مصر في بطولة كأس العالم 2026، ونجح في تسجيل هدف خلال مشوار "الفراعنة" في البطولة، قبل أن يعود للانضمام إلى استعدادات الأهلي للموسم الجديد.

وعاد تريزيجيه إلى صفوف الأهلي مطلع الموسم الماضي بعد رحلة احتراف استمرت نحو 10 سنوات، وقدم مستويات مميزة، حيث خاض 32 مباراة بقميص الفريق، سجل خلالها 16 هدفًا.

ويرتبط اللاعب بعقد مع الأهلي يمتد حتى يونيو 2031، بينما يترقب الطرفان حسم مستقبل الصفقة خلال الساعات المقبلة.