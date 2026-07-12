تنفيذًا لوعده.. عامل الدليفري «عبدالرحيم» يتسلم مكافأة 100 ألف جنيه من هشام طلعت مصطفى

تسلّم عبدالرحيم عماد الدين، عامل الدليفري الذي تصدر مواقع التواصل الاجتماعي خلال الأيام الماضية، مكافأة مالية قدرها 100 ألف جنيه، مقدمة من رجل الأعمال هشام طلعت مصطفى، تنفيذًا للوعد الذي قطعه بتكريمه.

وجاءت المبادرة عقب انتشار صور لعبد الرحيم أثناء تناوله وجبة الإفطار داخل إحدى الحدائق بمدينة الرحاب بعد يوم عمل طويل، في مشهد أثار تعاطفًا واسعًا بين رواد مواقع التواصل.

وأكد هشام طلعت مصطفى أن تكريم عامل الدليفري يأتي تقديرًا لما يتحلى به من اجتهاد واحترام والتزام في أداء عمله، مشددًا على أن أصحاب المهن الشريفة يستحقون كل الدعم والتقدير، لا سيما من يبذلون جهدًا كبيرًا لتوفير مصدر رزقهم.

وأضاف أن المجتمع مطالب بتشجيع النماذج المكافحة، مؤكدًا رفضه لأي محاولات للسخرية أو التقليل من شأن العاملين في مختلف المهن، لأن قيمة الإنسان تُقاس بأخلاقه وإخلاصه في العمل، وليس بطبيعة وظيفته.

وأشار إلى أن هذه المبادرة تحمل رسالة واضحة بضرورة احترام كل من يعمل بجد واجتهاد، وتقدير الكفاح اليومي الذي يبذله آلاف الشباب من أجل لقمة العيش.