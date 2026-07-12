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حماس تعلن حل إدارتها المدنية.. وخبراء: تحول جوهري في مستقبل قطاع غزة
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

أخبار العالم

حماس تعلن حل إدارتها المدنية.. وخبراء: تحول جوهري في مستقبل قطاع غزة

حماس
حماس
محمد على
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مع إعلان حركة حماس الفلسطينية حل إدارتها المدنية في قطاع غزة، تستمر المفاوضات في القاهرة مع الوسطاء من أجل الدخول عمليًا في المرحلة الثانية من اتفاق شرم الشيخ.

حول ذلك، قال المحلل السياسي الفلسطيني، الدكتور ماهر صافي، إن هذه الخطوة تأتي في سياق التعاطي مع متطلبات تفكيك الأزمة السياسية أمام اللجنة الإدارية المشكلة بموجب التفاهمات.

وأضاف بأهمية إزالة ما يُطرح من عقبات أمام حضورها، معتبرًا إياها تحولًا جوهريًا في إدارة القطاع بعد نحو عقدين من السيطرة المباشرة.

وأشار إلى أن حماس، من خلال حل اللجنة، تعمل على إسقاط الذرائع الإسرائيلية حول حكم الحركة لغزة، وفق ما ذكرت شبكة سبوتنيك.

اعتبر المحلل السياسي الفلسطيني فادي أبو بكر، أن التحدي الحقيقي لا يكمن في تغيير الشكل الإداري فقط، وإنما في معالجة الملفات السياسية والأمنية التي ستحدد مستقبل الحكم في قطاع غزة.

القاهرة حماس سيناريوهات المرحلة المقبلة شرم الشيخ

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