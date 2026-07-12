سباق الموتوسيكلات.. شهود يروون تفاصيل وفاة شابين في تصادم مروع بالمنوفية والأهالي يُطالبون بإنارة الطريق|صور

شهدت قرية زاوية رزين التابعة لمركز منوف بمحافظة المنوفية واقعة أليمة ووفاة شابين من أبناء القرية بسبب حادث تصادم على طريق القرية.

قالت أسرة أحمد رضا أحد ضحايا حادث التصادم إنه كان في طريقه لفرح أحد أصدقائه وخلال استقلاله دراجة نارية مع آخرين للأسف تفاجأ بشباب يتسابقون على الطريق بسرعة جنونية مما تسبب بالحادث وأدى إلى وفاته مع وفاة شاب آخر.

وقال صديق أحمد بأنه حضر بعد الحادث وتفاجأ بالحادث والمصابين على الأرض وأن أحمد ليس موجودًا ضمن المصابين، وأكد أنه بحث عنه طويلاً حتى وجده داخل الأراضي الزراعية نتيجة الحادث المأساوي، وشهد أهل القرية بأن هذا الطريق "منوف - زاوية رزين" من أسوأ الطرق خصوصاً بأنه لا يوجد إنارة كفاية واعتاد شباب القرية الصغار السباق عليه.

كما أكد الشاب محمد وهو شقيق المتوفي إن أحمد مكافح منذ الصغر وكان السند له بعد وفاة والده منذ حوالي سنة، وأنه كان يجتهد في الأيام الأخيرة له لافتتاح مصنع صغير يعمل به سيدات ممن هن في حاجة ماسة للعمل والأموال كالأرامل والمطلقات اللاتي ليس لديهن أي مصدر رزق آخر، كما قال بأن المتوفي لديه طفل رضيع كما أنه يقطن بشقة سكنية إيجار وليس له مصدر رزق آخر غير عمله كخياط.

في نهاية الحديث طالبت أسرة أحمد بمراقبة الطريق وإنارته متمنين عدم وقوع أي حوادث أو وفيات أخرى من داخل القرية أو خارجها نتيجة ما يحدث على هذا الطريق من استهتار من الشباب المراهق والسباقات التي تحدث عليه.

وتعود تفاصيل الواقعة عندما تلقي اللواء علاء الجاحر مدير أمن المنوفية إخطاراً من مأمور مركز شرطة منوف بوقوع حادث تصادم بين دراجتين ناريتين على طريق قرية زاوية رزين التابعة للمركز ووقوع حالتين وفاة وعدد من الاصابات وتم تحرير محضر بالواقعة.